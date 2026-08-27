JPMORGAN stuft Brenntag auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 44 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi hob am Mittwoch seine kurzfristigen Gewinnprognosen für den Chemikalienhändler angesichts des besseren Starts des Großteils der Branche ins dritte Quartal. Dies liege im Einklang mit den Konjunktur-Frühindikatoren. Udeshi tut sich aber schwer damit, die aktuelle Dynamik auf 2027 zu projizieren. Es sei nicht leicht, den aktuellen Auftrieb durch den Nahost-Krieg vom grundlegend problematischen Trend zu trennen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 60,57EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 47
Kursziel alt: 44
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
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