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    Aroundtown: Höhere Zinsen bremsen – operative Stärke bleibt erhalten

    Aroundtown: Höhere Zinsen bremsen – operative Stärke bleibt erhalten
    Foto: Aroundtown SA

    **Aroundtown spürt höhere Finanzierungskosten – operative Entwicklung bleibt stabil**

    Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown hat im ersten Halbjahr 2026 die Belastungen durch gestiegene Finanzierungskosten zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis, gemessen am FFO I, sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 143,8 Millionen Euro. Das Unternehmen begründet den Rückgang vor allem mit höheren Zinsaufwendungen. Je Aktie entwickelte sich der FFO I allerdings besser: Er stieg dank eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms um drei Prozent auf 0,13 Euro.

    Die Nettomieteinnahmen blieben trotz Immobilienverkäufen mit rund 591 Millionen Euro nahezu unverändert. Auf vergleichbarer Fläche erhöhten sich die Mieten um 2,7 Prozent. Besonders dynamisch entwickelten sich die Wohn- und Hotelimmobilien, die laut Unternehmensangaben flächenbereinigte Mietsteigerungen von 3,5 beziehungsweise 4,4 Prozent erzielten. Zusammen machen beide Segmente rund 53 Prozent des Portfolios aus.

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    Schwächer präsentiert sich weiterhin das Bürogeschäft, insbesondere in Deutschland. Dort blieb die Nachfrage gedämpft, während der Leerstand leicht zunahm. Das flächenbereinigte Mietwachstum im Bürosegment belief sich dennoch auf 0,9 Prozent und wurde vor allem durch Indexierungen und Mieterhöhungen getragen. Aroundtown will den Anteil von Büroimmobilien langfristig durch Verkäufe, Umwandlungen und Neupositionierungen reduzieren und Kapital verstärkt in Wohn- und Hotelobjekte lenken.

    Der Konzerngewinn fiel deutlich zurück. Nach 578 Millionen Euro im Vorjahr blieben im ersten Halbjahr 2026 noch 218,1 Millionen Euro. Neben den höheren Finanzierungskosten wirkten sich auch geringere Bewertungsgewinne belastend aus. Die Immobilienwerte blieben insgesamt jedoch weitgehend stabil. Der bereinigte operative Cashflow vor Finanzierungskosten, das EBITDA, lag mit 500 Millionen Euro nur knapp unter dem Vorjahreswert von 501 Millionen Euro.

    Bei den Bilanzkennzahlen meldete Aroundtown Fortschritte. Der EPRA-NRV je Aktie stieg um zwei Prozent auf 9,60 Euro, der EPRA-NTA je Aktie um drei Prozent auf 8,00 Euro. Nach Unternehmensangaben verfügte Aroundtown über 3,9 Milliarden Euro Liquidität sowie ungenutzte Kreditlinien von mehr als einer Milliarde Euro. Zugleich warnte das Management vor zusätzlichem Ergebnisdruck in den Jahren 2027 und 2028, wenn ältere und günstigere Verbindlichkeiten refinanziert werden müssen.

    Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand. Erwartet wird weiterhin ein FFO I zwischen 275 und 305 Millionen Euro, nach 288 Millionen Euro im Vorjahr. Berenberg bewertete die Zahlen als leicht besser als erwartet und beließ Aroundtown auf „Hold“ mit einem Kursziel von vier Euro. Die neue Dividendenpolitik hob die Bank positiv hervor. An der Börse sorgten die Ergebnisse zunächst nicht für einen deutlichen Kursschub.



    Aroundtown

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    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 2,054EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




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