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    Bitcoin-Mining zu Hause trifft auf Hamburgs grüne Milliarden-Anleihen

    **Canaan setzt auf breites Bitcoin-Computing – Hamburg plant grüne Anleihen**

    Canaan Inc. will auf der Bitcoin Asia 2026 in Hongkong seine Strategie für ein breit aufgestelltes Bitcoin-Computing-Netzwerk vorstellen. Der an der Nasdaq notierte Anbieter von ASIC-Chips und Mining-Hardware nimmt vom 27. bis 28. August als Aussteller an der Branchenkonferenz teil. Im Mittelpunkt steht das Konzept „From Enterprise to Home“. Damit will Canaan zeigen, wie sich leistungsfähige Hashrate-Geräte an unterschiedliche Betriebsumgebungen anpassen lassen – von großen Rechenzentren bis hin zu privaten Haushalten.

    Das Unternehmen präsentiert ein Portfolio, das neben industriellen Anwendungen auch den wachsenden Markt für private Mining-Lösungen adressiert. Dabei spielen insbesondere ein möglichst geräuscharmer Betrieb, flexible Leistungsprofile und die Nutzung der beim Rechnen entstehenden Wärme eine Rolle. Canaan stellt drei Avalon-Modelle für den Heimgebrauch vor.

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    Der Avalon Nano 3S ist als kompakter und tragbarer Desktop-Miner positioniert. Das Gerät soll einen einfachen Einstieg in das Bitcoin-Mining ermöglichen und richtet sich vor allem an technikaffine Nutzer sowie Einsteiger. Der Avalon Mini 3 verbindet Mining mit Raumheizung. Die beim Betrieb erzeugte Wärme kann nach Unternehmensangaben zur Beheizung von Wohnräumen genutzt werden. Der AvalonQ wiederum soll sich durch einen besonders leisen Betrieb, drei adaptive Leistungsmodi und die Steuerung per Avalon-Family-App auszeichnen.

    Canaan sieht in der Verbindung von Rechenleistung und unterschiedlichen Energieanwendungen ein mögliches Wachstumsfeld. Auf der Konferenz will das Unternehmen über Hardware-Leistung, Wärmerückgewinnung und die Entwicklung dezentraler Hashrate-Netzwerke sprechen. Zugleich weist Canaan in seiner Safe-Harbor-Erklärung darauf hin, dass Aussagen zu künftiger Nachfrage, Geschäftsentwicklung und Marktakzeptanz mit erheblichen Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem Schwankungen des Bitcoin-Kurses, der Wettbewerb, regulatorische Vorgaben, geopolitische Veränderungen, Handelsbeschränkungen und die Entwicklung der Produktionspartnerschaften.

    Unterdessen kündigt die Stadt Hamburg die Aufnahme von Krediten an, die ausschließlich klimafreundlichen Projekten dienen sollen. Geplant sind sogenannte Green Bonds mit fester Verzinsung. Die ersten Wertpapiere könnten bereits Ende 2026 oder im ersten Halbjahr 2027 angeboten werden. Vorgesehen ist ein Mindestvolumen von jeweils 500 Millionen Euro pro Anleihe.

    Mit den Mitteln sollen unter anderem Klimaschutzmaßnahmen und nachhaltige Infrastrukturprojekte finanziert werden. Das Angebot richtet sich vorrangig an institutionelle Investoren. Nach Angaben der Finanzbehörde sollen jedoch auch Privatanleger die Anleihen über ihre Hausbank erwerben können. Details zur Verzinsung liegen bislang nicht vor. Damit positioniert sich Hamburg am Kapitalmarkt als Emittent nachhaltiger Schuldtitel und will zugleich die Finanzierung seiner Klimaziele langfristig unterstützen.



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    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 78.819USD auf CryptoCompare Index (27. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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