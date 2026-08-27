Gerresheimer-Aktie unter Druck: Interimschef Röhrhoff geht überraschend

Röhrhoff habe sein Mandat auf eigenen Wunsch beendet, teilte Gerresheimer am Montagabend mit. Ursprünglich war der frühere Vorstandschef bis längstens Oktober 2026 bestellt worden. Seine Aufgaben übernehmen bis auf Weiteres Finanzvorstand Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk. Ein konkreter Nachfolger wurde zunächst nicht genannt. Händler verwiesen auf die dadurch entstehende Unklarheit über die weitere strategische und operative Führung des Unternehmens.

Die Aktien des Düssheimer Verpackungsherstellers Gerresheimer sind am Dienstag vorbörslich deutlich gefallen. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere zeitweise fast acht Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs. Ein Kurs von 25,85 Euro hätte auf dem Frankfurter Parkett dem niedrigsten Stand seit rund zwei Wochen entsprochen. Zuletzt hatte sich die Aktie bei etwa 28 Euro stabilisiert. Der überraschende Rücktritt von Interim- Vorstandschef Uwe Röhrhoff sorgt nun erneut für Verunsicherung bei den Anlegern.

Röhrhoff hatte den Vorstandsvorsitz im November 2025 in einer schwierigen Phase übernommen. Zuvor war der langjährige Vorstandschef Dietmar Siemssen nach mehreren Gewinnwarnungen, einem starken Kursverfall und einer Untersuchung der Finanzaufsicht Bafin Ende Oktober ausgeschieden. Auch Finanzvorstand Bernd Metzner hatte das Unternehmen verlassen; auf ihn folgte Lehmann.

Während Röhrhoffs Amtszeit arbeitete Gerresheimer zentrale Problemfelder auf und stabilisierte nach Unternehmensangaben die Lage. Ein wichtiger Schritt war der Ende Juli unterzeichnete Vertrag zum Verkauf der US-Tochter Centor sowie des globalen Geschäfts mit Kunststoffverpackungen für pharmazeutische Primärverpackungen. Die Transaktion soll die Kapital- und Finanzierungsstruktur des Konzerns verbessern und den Verschuldungsgrad deutlich senken. Der angekündigte Spartenverkauf hatte der Aktie zunächst erheblichen Auftrieb gegeben: Nach einem Tief von unter 15 Euro Ende Februar stieg sie bis Ende Juli auf rund 32 Euro. Anschließend ging sie bei etwa 28 Euro in eine Seitwärtsbewegung über.

Der aktuelle Führungswechsel wirft nun neue Fragen zur Umsetzung des Verkaufs, zur Aufarbeitung der Bilanzunstimmigkeiten und zur künftigen Unternehmensstrategie auf. Der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Herberg würdigte Röhrhoffs Einsatz und erklärte, dieser habe gemeinsam mit Lehmann und Schalk entscheidend zur Stabilisierung und Zukunftssicherung von Gerresheimer beigetragen.

Gerresheimer beliefert die Pharma-, Biotech- und Kosmetikindustrie mit Verpackungen, Spritzen, Pens, Inhalatoren und weiteren Drug-Delivery-Systemen. Das Unternehmen beschäftigt an 39 Standorten mehr als 13.000 Menschen und erzielte 2025 gemeinsam mit Bormioli Pharma einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 25,33EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.

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