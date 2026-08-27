🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer-Aktie unter Druck: Interimschef Röhrhoff geht überraschend

    Gerresheimer-Aktie unter Druck: Interimschef Röhrhoff geht überraschend
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    **Gerresheimer-Aktie unter Druck: Interim-Chef Röhrhoff beendet Mandat vorzeitig**

    Die Aktien des Düssheimer Verpackungsherstellers Gerresheimer sind am Dienstag vorbörslich deutlich gefallen. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere zeitweise fast acht Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs. Ein Kurs von 25,85 Euro hätte auf dem Frankfurter Parkett dem niedrigsten Stand seit rund zwei Wochen entsprochen. Zuletzt hatte sich die Aktie bei etwa 28 Euro stabilisiert. Der überraschende Rücktritt von Interim- Vorstandschef Uwe Röhrhoff sorgt nun erneut für Verunsicherung bei den Anlegern.

    Röhrhoff habe sein Mandat auf eigenen Wunsch beendet, teilte Gerresheimer am Montagabend mit. Ursprünglich war der frühere Vorstandschef bis längstens Oktober 2026 bestellt worden. Seine Aufgaben übernehmen bis auf Weiteres Finanzvorstand Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk. Ein konkreter Nachfolger wurde zunächst nicht genannt. Händler verwiesen auf die dadurch entstehende Unklarheit über die weitere strategische und operative Führung des Unternehmens.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Röhrhoff hatte den Vorstandsvorsitz im November 2025 in einer schwierigen Phase übernommen. Zuvor war der langjährige Vorstandschef Dietmar Siemssen nach mehreren Gewinnwarnungen, einem starken Kursverfall und einer Untersuchung der Finanzaufsicht Bafin Ende Oktober ausgeschieden. Auch Finanzvorstand Bernd Metzner hatte das Unternehmen verlassen; auf ihn folgte Lehmann.

    Während Röhrhoffs Amtszeit arbeitete Gerresheimer zentrale Problemfelder auf und stabilisierte nach Unternehmensangaben die Lage. Ein wichtiger Schritt war der Ende Juli unterzeichnete Vertrag zum Verkauf der US-Tochter Centor sowie des globalen Geschäfts mit Kunststoffverpackungen für pharmazeutische Primärverpackungen. Die Transaktion soll die Kapital- und Finanzierungsstruktur des Konzerns verbessern und den Verschuldungsgrad deutlich senken. Der angekündigte Spartenverkauf hatte der Aktie zunächst erheblichen Auftrieb gegeben: Nach einem Tief von unter 15 Euro Ende Februar stieg sie bis Ende Juli auf rund 32 Euro. Anschließend ging sie bei etwa 28 Euro in eine Seitwärtsbewegung über.

    Der aktuelle Führungswechsel wirft nun neue Fragen zur Umsetzung des Verkaufs, zur Aufarbeitung der Bilanzunstimmigkeiten und zur künftigen Unternehmensstrategie auf. Der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Herberg würdigte Röhrhoffs Einsatz und erklärte, dieser habe gemeinsam mit Lehmann und Schalk entscheidend zur Stabilisierung und Zukunftssicherung von Gerresheimer beigetragen.

    Gerresheimer beliefert die Pharma-, Biotech- und Kosmetikindustrie mit Verpackungen, Spritzen, Pens, Inhalatoren und weiteren Drug-Delivery-Systemen. Das Unternehmen beschäftigt an 39 Standorten mehr als 13.000 Menschen und erzielte 2025 gemeinsam mit Bormioli Pharma einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro.



    Gerresheimer

    +0,32 %
    -7,09 %
    -3,71 %
    -7,90 %
    -42,10 %
    -78,05 %
    -71,45 %
    -65,93 %
    -42,27 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
    Gerresheimer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 25,33EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gerresheimer-Aktie unter Druck: Interimschef Röhrhoff geht überraschend **Gerresheimer-Aktie unter Druck: Interim-Chef Röhrhoff beendet Mandat vorzeitig** Die Aktien des Düssheimer Verpackungsherstellers Gerresheimer sind am Dienstag vorbörslich deutlich gefallen. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     