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    Kontron: Ennoconn hält 48 Prozent – Finanzhäuser bauen ab

    Kontron: Ennoconn hält 48 Prozent – Finanzhäuser bauen ab
    Foto: adobe.stock.com

    **Kontron: Ennoconn hält nach Pflichtangebot 48 Prozent, Finanzinvestoren reduzieren Positionen**

    Beim Linzer Technologiekonzern Kontron haben sich die Beteiligungsverhältnisse nach dem Pflichtangebot des taiwanischen Elektronikkonzerns ENNOCONN Corporation neu geordnet. Wie aus drei am 24. und 25. August 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, hält Ennoconn nun insgesamt 48,00 Prozent der Stimmrechte an Kontron. Die Schwellenberührung erfolgte am 21. August, dem Handelstag der Abwicklung des am 29. Juni veröffentlichten Pflichtangebots.

    Ennoconn verfügt über insgesamt 30.654.099 stimmberechtigte Aktien. Davon werden 12.294.228 Aktien beziehungsweise 19,25 Prozent direkt gehalten. Weitere 18.359.871 Aktien entsprechen einem indirekten Anteil von 28,75 Prozent. Die Beteiligung wird über die ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD sowie die ENNOCONN INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD gehalten. Auf die internationale Investmentgesellschaft entfallen 2,39 Prozent, auf die Investment Holdings 26,36 Prozent. Finanz- oder sonstige Instrumente werden nicht mehr ausgewiesen.

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    Damit liegt Ennoconn beim reinen Aktienbesitz deutlich über dem Niveau der vorherigen Meldung. Zuvor waren 28,84 Prozent der Stimmrechte aus Aktien und weitere 19,53 Prozent über Finanzinstrumente gemeldet worden. Der Gesamtanteil hatte bei 48,36 Prozent gelegen. Nach der Abwicklung des Pflichtangebots wurden diese Finanzinstrumente aufgelöst und offenbar in tatsächliche Aktienpositionen überführt. Die Gesamtstimmrechtsposition beläuft sich nun auf 48 Prozent bei 63.860.568 ausstehenden Stimmrechten.

    Auch bei den Investmentbanken kam es zu deutlichen Veränderungen. Morgan Stanley meldete für den 20. August eine Gesamtposition von 3,75 Prozent, nach zuvor 5,36 Prozent. Davon entfallen 0,46 Prozent beziehungsweise 293.907 Aktien auf tatsächliche Stimmrechte. Weitere 3,29 Prozent ergeben sich aus Finanzinstrumenten, vor allem aus dem Rückrufrecht im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften. Morgan Stanley begründete die Meldung mit dem Pflichtangebot von Ennoconn und der Ausübung eines solchen Rückrufrechts.

    Die Goldman Sachs Group reduzierte ihre Gesamtposition ebenfalls deutlich. Zum Stichtag 20. August wurden 2,92 Prozent gemeldet, verglichen mit 5,56 Prozent zuvor. Der Aktienanteil stieg zwar auf 1,07 Prozent beziehungsweise 684.067 Aktien. Gleichzeitig sank der Anteil der Finanz- und sonstigen Instrumente jedoch auf 1,85 Prozent. Darin enthalten sind unter anderem Wertpapierleihen von 1,34 Prozent sowie cash-abgerechnete Swaps und Call-Warrants.

    Die Meldungen unterstreichen, dass das Pflichtangebot die Aktionärsstruktur Kontrons wesentlich verändert hat. Ennoconn baut seine strategische Position aus, während bei großen Finanzhäusern vor allem derivative und leihbasierte Engagements abgebaut oder neu strukturiert wurden.



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    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 22,26EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.




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