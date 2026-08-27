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    Bayern kassiert am meisten: TV-Milliarden, Champions League und BVB-Neubau

    Bayern kassiert am meisten: TV-Milliarden, Champions League und BVB-Neubau
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    **Fußball als Geschäft: TV-Erlöse, Champions League und neue BVB-Gesundheitswelt**

    Mit dem Start der neuen Bundesliga-Saison stehen für die 18 Erstligisten nicht nur sportliche Ziele, sondern auch erhebliche Einnahmen aus der zentralen TV-Vermarktung im Mittelpunkt. Nach den vorliegenden Planungen erhält Rekordmeister Bayern München mit rund 92,3 Millionen Euro den größten Anteil. Aufsteiger SV Elversberg muss sich dagegen mit etwa 31,2 Millionen Euro begnügen. Die tatsächlichen Beträge können sich im Saisonverlauf noch leicht verändern, da einzelne Komponenten erst nach Abschluss der Spielzeit berechnet werden.

    Dazu zählen insbesondere die Einsatzzeiten in Deutschland ausgebildeter U23-Spieler, die vier Prozent des Verteilungsschlüssels ausmachen. Auch das Fan- und Medieninteresse wird erst nach Saisonende endgültig ermittelt. An der grundsätzlichen Rangfolge dürfte sich jedoch nichts ändern. Borussia Dortmund folgt mit rund 83,7 Millionen Euro, Bayer Leverkusen mit etwa 81,3 Millionen Euro. Dass Leverkusen trotz des sechsten Tabellenplatzes 2025/26 im TV-Ranking auf Rang drei liegt, ist vor allem auf die sportlichen Erfolge der Vorjahre zurückzuführen.

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    Insgesamt fließen 43 Prozent der Erlöse nach früheren Leistungen, während die Hälfte der Einnahmen gleichmäßig verteilt wird. Der aktuelle Schlüssel gilt bis zur Saison 2028/29. Die zweite Bundesliga erhält 20 Prozent der Gesamtsumme, die erste Liga 80 Prozent. Unter den Zweitligisten liegt Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg mit rund 24,1 Millionen Euro vorn. Aufsteiger Energie Cottbus bildet mit etwa 7,5 Millionen Euro das Schlusslicht. Grundlage der Verteilung sind nationale Medieneinnahmen von rund 1,121 Milliarden Euro pro Saison. Ab der laufenden Spielzeit werden davon zusätzlich 50 Millionen Euro für zentrale Investitionen abgezogen.

    Parallel richtet sich der Blick auf die Champions League. Bayern München, Dortmund, RB Leipzig und der VfB Stuttgart erfahren bei der Auslosung in Monaco ihre Gegner für die neue Ligaphase. Jedes Team bestreitet acht Partien – vier zu Hause und vier auswärts. Die Auslosung sieht jeweils zwei Gegner aus jedem Lostopf vor. Duelle mit Vereinen aus dem eigenen Land sind ausgeschlossen. Der Spielbetrieb beginnt am 8. September und endet am 27. Januar.

    Dortmund investiert zudem in die eigene Infrastruktur. Mit dem Spatenstich für die BVB-Gesundheitswelt im Stadtteil Brackel beginnt ein Bauprojekt mit rund 4.270 Quadratmetern Nutzfläche. Die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2028 geplant. Gemeinsam mit der Universitätsmedizin Essen soll ein Zentrum für Diagnostik, Prävention, Behandlung und Rehabilitation entstehen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von Sportmedizin und künstlicher Intelligenz. Das Angebot soll künftig sowohl Profis als auch der Bevölkerung offenstehen.



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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 3,238EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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