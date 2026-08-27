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    Amundi verkauft LEG-Aktien: Beteiligung fällt unter 5 Prozent

    Amundi verkauft LEG-Aktien: Beteiligung fällt unter 5 Prozent
    Foto: Maja Hitij - dpa

    **Amundi reduziert Beteiligung an LEG Immobilien unter die Fünf-Prozent-Schwelle**

    Der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. hat seine Beteiligung an der LEG Immobilien SE innerhalb weniger Tage deutlich verringert. Wie aus zwei im Bundesanzeiger über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, sank der zugerechnete Anteil an den Stimmrechten des Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzerns von zunächst 5,39 Prozent auf zuletzt 4,70 Prozent.

    Die erste Meldung wurde am 24. August 2026 veröffentlicht. Als Datum der Schwellenberührung nennt Amundi den 19. August. Zu diesem Zeitpunkt hielt die Gesellschaft den Angaben zufolge 4.141.085 LEG-Aktien. Dies entsprach bei insgesamt 76.848.472 Stimmrechten einem Anteil von 5,39 Prozent. Damit überschritt Amundi die meldepflichtige Schwelle von fünf Prozent. Direkt hielt Amundi keine Aktien; sämtliche Stimmrechte wurden zugerechnet.

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    Bereits die zweite Mitteilung vom 25. August weist auf einen weiteren Abbau hin. Die Schwellenberührung erfolgte demnach am 21. August. Amundi verfügte zu diesem Zeitpunkt noch über 3.608.682 Stimmrechte beziehungsweise 4,70 Prozent des Grundkapitals. Gegenüber der vorherigen Meldung entspricht dies einem Rückgang um 532.403 Aktien oder 0,69 Prozentpunkte. Damit fiel die Beteiligung unter die Fünf-Prozent-Schwelle.

    In beiden Mitteilungen werden keine weiteren Finanzinstrumente ausgewiesen. Der Anteil an Stimmrechten aus Instrumenten wie Optionen, Wandelschuldverschreibungen oder vergleichbaren Vereinbarungen lag jeweils bei null Prozent. Die gemeldete Beteiligung beruhte somit ausschließlich auf Aktien mit Stimmrechten.

    Die Stimmrechte werden innerhalb der Amundi-Gruppe über mehrere Gesellschaften zugerechnet. In der Beteiligungskette erscheint insbesondere die Amundi Asset Management S.A.S. In der ersten Meldung wurde für diese Gesellschaft ein Anteil von 5,07 Prozent ausgewiesen, in der zweiten Mitteilung noch 4,33 Prozent. Als weitere Gesellschaften in der Kette werden unter anderem CPR AM S.A., Amundi SGR SpA, Amundi Ireland Ltd. und Amundi Japan Ltd. genannt. Amundi S.A. erklärte zugleich, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch selbst andere Unternehmen zu kontrollieren, denen LEG-Stimmrechte zugerechnet werden.

    Die Meldungen sind gesetzliche Offenlegungen nach § 40 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes. Sie enthalten keine Angaben zu den Beweggründen für die Transaktionen. Auch lässt sich daraus nicht ableiten, ob der Abbau Teil einer längerfristigen Anlagestrategie oder eine kurzfristige Portfolioanpassung ist. Für LEG Immobilien ändert sich durch die Mitteilungen zunächst vor allem die Transparenz über die Aktionärsstruktur: Amundi bleibt ein bedeutender institutioneller Investor, liegt nun aber unterhalb der zentralen Fünf-Prozent-Schwelle.



    LEG Immobilien

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    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 49,72EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




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