AKTIE IM FOKUS
Nvidia legt deutlich zu - Starker Ausblick des KI-Titans
- Nvidia-Aktien steigen auf Tradegate um 5,5 Prozent
- Ausblick übertrifft Erwartungen für das KI-Geschäft
- Kursziel steigt bei Bernstein auf 400 US-Dollar
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Ausblick von Nvidia sind die Aktien des KI-Konzerns am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate stark gesucht. Die Papiere des KI-Konzerns legten gegenüber ihrem Nasdaq-Schlussniveau um 5,5 Prozent zu und waren dabei mit Abstand aktivster Wert.
Analyst Stacy Rasgon von der Investmentbank Bernstein sprach von einer starken Rückmeldung eines "Titans". Er spielte damit auf die Führungsrolle und Signalwirkung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) an. Der Ausblick habe die Erwartungen klar übertroffen. Bemerkenswert seien vor allem die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2027/28.
Rasgon hob sein Kursziel auf 400 Dollar und signalisiert damit fast noch einmal Verdopplungspotenzial für die Aktien, die im Jahr 2022 noch für rund 11 Dollar zu haben waren. Goldman Sachs zog das Kursziel immerhin auf 300 Dollar an./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 219,6 auf Nasdaq (27. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,55 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 315,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +27,53 %/+82,18 % bedeutet.
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"Heftig für den Aktienkurs" - such dir doch endlich ein neues Hobby, bei dem du glücklich werden kannst. hier kannst du es definitiv nicht. Und bevor du hier User weiter belügst: Du hast kein Geld mit deinen Shorts letztes und Anfang des Jahres verdient. Hab doch wenigstens die Cojones, dazu zu stehen.
Du vergleichst jetzt aber keinen Autohersteller mit Nvidia Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif und auch wenn nur aufs KGV bezogen: Der 6 Jahresschnitt liegt ja bei knapp 40 oder drüber, wir sind bei so 21 ca.
Wenn es irgendwann einen richtigen Knall am Markt gibt, dann meiner Meinung nach nicht wegen NVIDIA selbst. Dafür werden vermutlich andere Auslöser verantwortlich sein – Rezession, Liquiditätskrise, geopolitische Eskalation oder was auch immer. Natürlich würde dann auch der NVIDIA-Kurs ordentlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber genau dann wird es interessant: Ein Unternehmen mit extrem hoher Cash-Generierung könnte solche Phasen nutzen, um eigene Aktien massiv zurückzukaufen. Ich glaube kaum, dass Huang etwas dagegen hätte, wenn NVIDIA irgendwann einmal in der Lage wäre, in einer größeren Marktkorrektur beispielsweise 100 Mrd. USD oder mehr für Buybacks einzusetzen.
Und genau darin liegt für mich ein weiterer Unterschied zu vielen früheren Hype-Aktien: NVIDIA braucht nicht ständig neues Kapital vom Markt. Im Gegenteil – das Unternehmen produziert mittlerweile so viel Cash, dass es selbst bei deutlich geringerem Wachstum enorme finanzielle Möglichkeiten hätte.
Wie Nvidia seine eigenen Kunden mit Milliarden Dollars finanziert
www.bilanz.ch/unternehmen/nvidia-und-sk-group-gigantische-ki…