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    AKTIE IM FOKUS

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    Nvidia legt deutlich zu - Starker Ausblick des KI-Titans

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Aktien steigen auf Tradegate um 5,5 Prozent
    • Ausblick übertrifft Erwartungen für das KI-Geschäft
    • Kursziel steigt bei Bernstein auf 400 US-Dollar
    AKTIE IM FOKUS - Nvidia legt deutlich zu - Starker Ausblick des KI-Titans
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Ausblick von Nvidia sind die Aktien des KI-Konzerns am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate stark gesucht. Die Papiere des KI-Konzerns legten gegenüber ihrem Nasdaq-Schlussniveau um 5,5 Prozent zu und waren dabei mit Abstand aktivster Wert.

    Analyst Stacy Rasgon von der Investmentbank Bernstein sprach von einer starken Rückmeldung eines "Titans". Er spielte damit auf die Führungsrolle und Signalwirkung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) an. Der Ausblick habe die Erwartungen klar übertroffen. Bemerkenswert seien vor allem die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2027/28.

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    Rasgon hob sein Kursziel auf 400 Dollar und signalisiert damit fast noch einmal Verdopplungspotenzial für die Aktien, die im Jahr 2022 noch für rund 11 Dollar zu haben waren. Goldman Sachs zog das Kursziel immerhin auf 300 Dollar an./ag/stk

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    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 219,6 auf Nasdaq (27. August 2026, 01:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,55 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 315,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +27,53 %/+82,18 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIAs starke Quartalszahlen und weiteres Wachstum, dem kurzfristig dennoch Kursverluste von etwa 2 bis 6 % gegenüberstehen könnten. Als Gründe gelten hohe Erwartungen und die Bedeutung von Whisper-Zahlen. Diskutiert werden ein attraktives KGV, mögliche Kaufkurse unter 210 US-Dollar, ein angemessener Wert von 250 bis 300 US-Dollar sowie Zinsen und Inflation als Bewertungsrisiken. Langfristig bleibt die Aktie ein bevorzugtes Investment.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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    dpa-AFX
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