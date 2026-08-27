DocMorris vor Turnaround? Analysten streiten über Kurspotenzial

Nach Einschätzung der Deutschen Bank verbessern sich damit die Perspektiven für eine nachhaltige operative Erholung des Unternehmens. Die Anhebung des Kursziels signalisiert, dass die Analysten den eingeschlagenen strategischen Kurs und die Aussichten für Wachstum und Margenentwicklung positiver bewerten als zuvor. Konkrete neue Prognosen oder detaillierte Finanzkennzahlen nannte die vorliegende Mitteilung allerdings nicht. Mit dem Votum „Buy“ zählt DocMorris bei der Deutschen Bank weiterhin zu den favorisierten Titeln.

Die Turnaround-Story des Online-Apothekers DocMorris gewinnt nach Einschätzung der Deutschen Bank an Glaubwürdigkeit. Das Analysehaus hob das Kursziel für die Aktie von 11,50 auf 12,50 Franken an und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Jan Koch begründete den Schritt in einem am Montag veröffentlichten Kommentar mit den jüngsten Gesprächen mit dem Management. Im Mittelpunkt standen eine Analystenkonferenz zu den Geschäftszahlen sowie eine Roadshow in Frankfurt, die in der Vorwoche stattgefunden hatten.

Weniger optimistisch fällt die aktuelle Einschätzung von Jefferies aus. Das Analysehaus erhöhte zwar ebenfalls sein Kursziel, und zwar von 9,50 auf 11,00 Franken. Gleichzeitig stufte Analyst Martin Comtesse die Aktie jedoch von „Buy“ auf „Hold“ herab. Als Begründung verwies er auf die bereits gute Kursentwicklung. Nach dem jüngsten Lauf seien die verbesserten Wachstums- und Margenaussichten bei DocMorris zu einem großen Teil im Aktienkurs berücksichtigt.

Jefferies passte im Zuge der Analyse die Schätzungen für europäische mittelgroße Unternehmen an die Ergebnisse der jüngsten Berichtssaison an. Innerhalb des Segments der Onlineapotheken favorisiert Comtesse nun den Wettbewerber Redcare. Damit stellt Jefferies die operative Erholung von DocMorris nicht grundsätzlich infrage, sieht aber kurzfristig ein begrenzteres weiteres Aufwärtspotenzial. Die Heraufsetzung des Kursziels zeigt zugleich, dass sich die fundamentale Einschätzung des Unternehmens verbessert hat.

Die beiden Studien zeichnen somit ein differenziertes Bild: Während die Deutsche Bank den Turnaround als zunehmend belastbar einschätzt und weiteres Kurspotenzial sieht, mahnt Jefferies nach den Kursgewinnen zur Zurückhaltung. Für Anleger bleibt damit entscheidend, ob DocMorris die angekündigten Verbesserungen bei Wachstum und Profitabilität tatsächlich in nachhaltige Geschäftsergebnisse übersetzen kann. Der Abstand zwischen den Kurszielen beider Häuser beträgt 1,50 Franken. Die unterschiedlichen Voten verdeutlichen zugleich, dass der Markt die Erholung des Online-Apothekers zwar zunehmend anerkennt, deren Bewertung und Tempo jedoch weiterhin kontrovers beurteilt.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 10,94EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.