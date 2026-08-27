IBU-tec wächst weiter: LFP-Großanlage nimmt entscheidende Hürden

Operativ bleibt das Batteriegeschäft der zentrale Wachstumstreiber. Die Erlöse in diesem Segment legten um 20,7 Prozent auf 5,9 Millionen Euro zu. Auch die Spezialchemie entwickelte sich positiv und steigerte den Umsatz um 8,2 Prozent auf 8,1 Millionen Euro. Dagegen verlor der Bereich Glasscoating erwartungsgemäß weiter an Bedeutung; die Erlöse sanken um 44,8 Prozent auf rund eine Million Euro. Der Geschäftsbereich Service & Recycling erzielte mit 4,6 Millionen Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau.

Die IBU-tec advanced materials AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihre Prognose bestätigt und beim Ausbau der geplanten LFP-Großanlage in Bitterfeld-Wolfen wichtige Fortschritte erzielt. Der Umsatz nach HGB-Rechnungslegung stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent auf 19,7 Millionen Euro. Damit hat das Unternehmen bereits mehr als die Hälfte des für 2026 erwarteten Umsatzes von 37 bis 39 Millionen Euro erreicht.

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Das EBITDA lag mit 2,0 Millionen Euro nahezu exakt auf dem Vorjahreswert von 1,97 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge betrug 10,2 Prozent und lag damit leicht über der für das Gesamtjahr vorgesehenen Spanne von sieben bis zehn Prozent. Zum Ergebnis trugen insbesondere höhere aktivierte Eigenleistungen bei, die im Zusammenhang mit dem Kapazitätsausbau sowie der Bilanzierung von Verwaltungskosten für Anlagen im Bau standen.

Deutlich verbessert zeigte sich die Liquidität. Sie stieg zum 30. Juni 2026 von knapp 1,1 Millionen Euro im Vorjahr auf 9,7 Millionen Euro. Grund dafür waren unter anderem Meilensteinzahlungen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, die bereits eingegangen, aber nicht als Umsatz verbucht wurden. Weitere Zahlungen im oberen einstelligen Millionenbereich werden bis Jahresende erwartet. Der Free Cashflow belief sich trotz Investitionen von 7,6 Millionen Euro auf 9,8 Millionen Euro.

Im Mittelpunkt der langfristigen Strategie steht der Aufbau einer Anlage für jährlich 15.000 Tonnen LFP-Kathodenmaterial. Der Sprühturm befindet sich im Bau, das Detail-Engineering läuft. Zudem werden Logistik, Labore und IT-Infrastruktur erweitert. Der Probebetrieb soll im vierten Quartal 2026 beginnen, die vollständige Inbetriebnahme ist für 2028 vorgesehen. Mit PowerCo besteht bereits eine langfristige Abnahmevereinbarung über die gesamte Kapazität für zehn Jahre.

Die Montega AG bekräftigte ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 25 Euro. Die Transformation von IBU-tec zu einem bedeutenden europäischen Anbieter von Batteriematerialien sei weiterhin intakt. Diese Einschätzung stellt keine Anlageberatung dar.

Die IBU-tec advanced materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 14,93EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.