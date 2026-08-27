Fielmann unter Druck: Deutschland bremst, Auslandsgeschäft wächst

Nach Einschätzung der DZ Bank hat die Kaufzurückhaltung deutscher Verbraucher innerhalb weniger Wochen zu einer schrittweisen Senkung der Unternehmensziele geführt. Damit rückt die Abhängigkeit Fielmanns vom deutschen Geschäft trotz der laufenden Internationalisierung erneut in den Fokus. Der Konzern selbst betont jedoch, dass die geografische Diversifikation zunehmend stabilisierend wirkt.

Die Fielmann-Gruppe sieht sich im Geschäftsjahr 2026 mit einem uneinheitlichen Marktumfeld konfrontiert. Während das Unternehmen international weiter wächst und seine Profitabilität behauptet, belastet die verhaltene Konsumstimmung in Deutschland die Entwicklung. Die DZ Bank reagierte darauf mit einer vorsichtigeren Einschätzung: Analyst Thomas Maul stufte die Aktie von „Kaufen“ auf „Halten“ herab und senkte den fairen Wert von 51 auf 43 Euro. Der deutsche Heimatmarkt wirke derzeit als „Bremsklotz“, heißt es in der am 25. August veröffentlichten Studie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Fielmann ein währungsbereinigtes Wachstum von 2,3 Prozent. Besonders im zweiten Quartal beschleunigte sich die Entwicklung in den europäischen Auslandsmärkten. Auch das US-Geschäft entwickelte sich positiv. Dort trugen Investitionen in die Plattform, operative Verbesserungen und der Ausbau der ärztlichen Kapazitäten zur stärkeren Dynamik bei. Gleichzeitig schwächten sich die negativen Währungseffekte im zweiten Quartal ab.

Trotz des schwierigen Umfelds blieb die Profitabilität auf hohem Niveau. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 24 Prozent, die bereinigte EBT-Marge bei 13 Prozent. Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen ermöglichten es dem Unternehmen, weiter in Wachstumstreiber zu investieren. Für die zweite Jahreshälfte stellt Fielmann eine stärkere Wachstumsdynamik in Aussicht. Neue Niederlassungen, Produktivitätssteigerungen und zusätzliche Mitarbeiter sollen die Beratungskapazitäten erhöhen.

Langfristig setzt der Konzern zudem auf weiteres Filialwachstum im deutschsprachigen Raum. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sieht Fielmann-Chef Marc Fielmann in den kommenden fünf Jahren Potenzial für bis zu 100 zusätzliche Standorte. Das Unternehmen betreibt dort bereits mehr als 700 Filialen. Im deutschen Markt liegt der Absatzmarktanteil nach Unternehmensangaben bei 57 Prozent, während der Umsatzanteil rund 25 Prozent beträgt.

Damit bleibt Deutschland zwar kurzfristig eine Belastung, bietet aus Sicht des Managements aber weiterhin Expansionspotenzial. Unterstützt wird die langfristige Perspektive durch demografische Trends und die zunehmende Kurzsichtigkeit, insbesondere bei jüngeren Menschen. Während die DZ Bank angesichts der kurzfristigen Risiken zur Zurückhaltung rät, hält Berenberg an seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 55 Euro fest. Die Einschätzungen zeigen: Fielmanns kurzfristige Entwicklung bleibt umstritten, die langfristigen Wachstumstreiber gelten jedoch als intakt.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 39,43EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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