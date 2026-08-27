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    DWS kurz über 3%-Schwelle bei flatexDEGIRO – dann wieder darunter

    DWS kurz über 3%-Schwelle bei flatexDEGIRO – dann wieder darunter
    Foto: 641210013

    **DWS Investment überschreitet kurzfristig Drei-Prozent-Schwelle bei flatexDEGIRO**

    Die DWS Investment GmbH hat ihre Beteiligung an der flatexDEGIRO SE innerhalb kurzer Zeit zunächst über die gesetzliche Meldeschwelle von drei Prozent erhöht und anschließend wieder darunter reduziert. Das geht aus zwei von EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervor. Die Meldungen wurden am 25. und 26. August 2026 verbreitet und beziehen sich auf Veränderungen bei Aktiensicherheiten.

    Zum Stichtag 20. August verfügte die DWS Investment über insgesamt 3.358.978 Stimmrechte an flatexDEGIRO. Dies entsprach einem Anteil von 3,05 Prozent an der Gesellschaft. Damit überschritt die Investmentgesellschaft die Drei-Prozent-Schwelle nach dem Wertpapierhandelsgesetz. Die Stimmrechte wurden vollständig zugerechnet; direkt hielt die DWS Investment keine Aktien. Finanzinstrumente, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, waren nicht vorhanden.

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    Als Grund für die Veränderung nannte die DWS Investment den Erhalt von Aktiensicherheiten durch Eigentumsübertragung. Die entsprechende Übertragung erfolgte den Angaben zufolge am 24. August 2026. Bei solchen Sicherheiten werden Aktien vorübergehend auf den Sicherungsnehmer übertragen, ohne dass daraus zwingend eine strategische Beteiligungsabsicht oder ein dauerhafter Eigentümerwechsel abgeleitet werden kann.

    Bereits einen Tag später, zum 21. August, fiel der ausgewiesene Anteil wieder unter die Meldeschwelle. Die DWS Investment verfügte nun noch über 2.904.480 zugerechnete Stimmrechte, entsprechend 2,64 Prozent des Grundkapitals. Gegenüber der vorherigen Mitteilung bedeutete dies einen Rückgang um 0,41 Prozentpunkte beziehungsweise 454.498 Stimmrechte. Als Ursache wurde die Rückgabe von Aktiensicherheiten durch Eigentumsübertragung genannt. Diese Rückübertragung erfolgte am 25. August 2026.

    Die Gesamtzahl der Stimmrechte von flatexDEGIRO liegt laut den Mitteilungen bei 110.134.548. Sowohl bei der Überschreitung als auch bei der anschließenden Unterschreitung der Schwelle entfielen sämtliche gemeldeten Stimmrechte auf die Aktie mit der ISIN DE000FTG1111. Direkte Beteiligungen oder Positionen über sonstige Instrumente wurden jeweils mit null ausgewiesen.

    Die DWS Investment erklärte zudem, weder von einem anderen Unternehmen beherrscht zu werden noch selbst andere Unternehmen zu kontrollieren, denen Stimmrechte an flatexDEGIRO zugerechnet werden. Die beiden Meldungen dokumentieren damit vor allem eine kurzfristige, sicherheitenbedingte Veränderung der formalen Stimmrechtsposition. Hinweise auf einen nachhaltigen Ausbau der Beteiligung oder eine strategische Einflussnahme auf den Frankfurter Online-Broker ergeben sich aus den veröffentlichten Angaben nicht.



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    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
    flatexDEGIRO direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 36,95EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




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