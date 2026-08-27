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    Starke Zahlen

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    Salesforce bekommt Anthropic-Boost und springt zweistellig

    Salesforce springt nach starken Zahlen und einem Milliarden-Gewinn durch Anthropic um 13 Prozent. Das KI-Geschäft boomt und der Konzern hebt seine Prognose an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Salesforce-Aktie steigt nach Zahlen um 13 Prozent
    • Anthropic-Beteiligung bringt 2,6 Milliarden Gewinn
    • KI-Umsatz wächst rasant, Prognose wird angehoben
    • Report: KI braucht Strom
    Starke Zahlen - Salesforce bekommt Anthropic-Boost und springt zweistellig
    Foto: Dall-E

    Die Aktie des Cloud-Softwarekonzerns Salesforce sprang am Mittwoch nach besser als erwarteten Quartalszahlen im nachbörslichen Handel um 12,98 Prozent auf 232,32 US-Dollar. Zusätzlich überzeugte der Konzern mit einer höheren Prognose und profitierte enorm von seiner Beteiligung am KI-Entwickler Anthropic.

    Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 11,32 Milliarden US-Dollar gerechnet. Noch deutlicher fiel der Gewinnsprung aus. Bereinigt meldete Salesforce 5,90 US-Dollar je Aktie, während der Konsens lediglich bei 3,27 US-Dollar gelegen hatte.

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    Der Nettogewinn schoss um 87 Prozent von 1,89 auf 3,53 Milliarden US-Dollar nach oben. Je Aktie entsprach dies 4,29 US-Dollar nach 1,96 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

    Anthropic-Beteiligung beschert Salesforce Milliarden

    Salesforce verbuchte einen Gewinn von 2,6 Milliarden US-Dollar auf strategische Investments, der maßgeblich auf die Beteiligung an Anthropic zurückgeht.

    Salesforce gehört bereits seit der Series-C-Finanzierungsrunde 2023 zu den Anthropic-Investoren. Die stark gestiegene Bewertung des Claude-Entwicklers zahlt sich damit zumindest auf dem Papier massiv aus.

    KI-Geschäft explodiert

    Noch wichtiger für die langfristige Bewertung der Aktie dürfte die Entwicklung des KI-Geschäfts sein. Der annualisierte Umsatz der Agentforce-Produkte überschritt 1,5 Milliarden US-Dollar und wuchs um 240 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die kombinierten wiederkehrenden Umsätze von Agentforce und Data 360 erreichten knapp 3,9 Milliarden US-Dollar – ein Plus von mehr als 210 Prozent.

    Salesforce schraubt Prognose nach oben

    Für das dritte Geschäftsquartal erwartet Salesforce einen bereinigten Gewinn von 3,42 bis 3,44 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 11,42 bis 11,50 Milliarden US-Dollar. Beides liegt über den bisherigen Erwartungen der Wall Street.

    Auch die Jahresprognose wurde angehoben. Salesforce rechnet nun mit 46,1 bis 46,4 Milliarden US-Dollar Umsatz, nachdem zuvor 45,9 bis 46,2 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt worden waren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,49 % und einem Kurs von 200,4EUR auf Tradegate (27. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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