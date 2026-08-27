Amundi pendelt bei Deutsche Börse mehrfach um die 3-Prozent-Schwelle

Zum maßgeblichen Stichtag 19. August hielt Amundi insgesamt 3,04 Prozent der Stimmrechte an der Deutsche Börse. Davon entfielen 2,97 Prozent beziehungsweise 5.531.607 Stimmrechte auf zugerechnete Aktien. Direkt hielt Amundi keine Aktien. Zusätzlich wurden Instrumente im Umfang von 0,07 Prozent gemeldet. Dabei handelte es sich um 118.670 verliehene Wertpapiere mit Rückrufrecht sowie um 4.694 als Sicherheiten übertragene Aktien beziehungsweise entsprechende Rechte. Auf Basis von insgesamt 186,3 Millionen Stimmrechten entsprach dies einem Gesamtanteil von 3,04 Prozent.

Der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. hat seine Beteiligung an der Deutsche Börse AG innerhalb weniger Handelstage mehrfach angepasst. Dies geht aus drei Stimmrechtsmitteilungen hervor, die zwischen dem 24. und 26. August 2026 über den Finanzdienstleister EQS veröffentlicht wurden. Die Meldungen erfolgten gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und dienen der europaweiten Verbreitung.

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Bereits am folgenden Stichtag, dem 20. August, lag der zugerechnete Aktienanteil wieder über der Drei-Prozent-Marke. Amundi meldete 5.632.382 Stimmrechte, entsprechend 3,02 Prozent. Die Instrumente reduzierten sich nahezu vollständig auf 4.694 Stimmrechte. Insgesamt kam der französische Investor damit auf 3,03 Prozent.

Zum 21. August fiel die Beteiligung erneut unter die Schwelle von drei Prozent. Gemeldet wurden 5.411.303 zugerechnete Stimmrechte beziehungsweise 2,90 Prozent. Hinzu kamen lediglich 4.694 Stimmrechte aus Instrumenten. Der Gesamtanteil belief sich damit auf 2,91 Prozent.

Die Veränderungen beruhen laut den Mitteilungen jeweils auf dem Erwerb oder der Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten. Barausgleichte oder physisch abzuwickelnde Instrumente im Sinne des § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG wurden in keinem der drei Fälle ausgewiesen. Die Differenzen zwischen den Meldungen sind damit im Wesentlichen auf Veränderungen des Aktienbestands sowie zeitweise bestehende Wertpapierleih- und Sicherungspositionen zurückzuführen.

Die Stimmrechte werden Amundi über verschiedene Gesellschaften zugerechnet, darunter Amundi Asset Management, Amundi Ireland, Amundi SGR, CPR Asset Management, Amundi Deutschland und Amundi Japan. Eine beherrschende Beteiligungsstruktur oberhalb von Amundi S.A. wurde nicht angegeben. Die Deutsche Börse selbst machte in den Mitteilungen keine Angaben zu den Hintergründen der Transaktionen.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 286,8EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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