🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amundi pendelt bei Deutsche Börse mehrfach um die 3-Prozent-Schwelle

    Amundi pendelt bei Deutsche Börse mehrfach um die 3-Prozent-Schwelle
    Foto: cineberg - stock.adobe.com

    **Amundi verändert Beteiligung an Deutsche Börse mehrfach**

    Der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. hat seine Beteiligung an der Deutsche Börse AG innerhalb weniger Handelstage mehrfach angepasst. Dies geht aus drei Stimmrechtsmitteilungen hervor, die zwischen dem 24. und 26. August 2026 über den Finanzdienstleister EQS veröffentlicht wurden. Die Meldungen erfolgten gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und dienen der europaweiten Verbreitung.

    Zum maßgeblichen Stichtag 19. August hielt Amundi insgesamt 3,04 Prozent der Stimmrechte an der Deutsche Börse. Davon entfielen 2,97 Prozent beziehungsweise 5.531.607 Stimmrechte auf zugerechnete Aktien. Direkt hielt Amundi keine Aktien. Zusätzlich wurden Instrumente im Umfang von 0,07 Prozent gemeldet. Dabei handelte es sich um 118.670 verliehene Wertpapiere mit Rückrufrecht sowie um 4.694 als Sicherheiten übertragene Aktien beziehungsweise entsprechende Rechte. Auf Basis von insgesamt 186,3 Millionen Stimmrechten entsprach dies einem Gesamtanteil von 3,04 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Börse AG!
    Short
    304,67€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    268,56€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Bereits am folgenden Stichtag, dem 20. August, lag der zugerechnete Aktienanteil wieder über der Drei-Prozent-Marke. Amundi meldete 5.632.382 Stimmrechte, entsprechend 3,02 Prozent. Die Instrumente reduzierten sich nahezu vollständig auf 4.694 Stimmrechte. Insgesamt kam der französische Investor damit auf 3,03 Prozent.

    Zum 21. August fiel die Beteiligung erneut unter die Schwelle von drei Prozent. Gemeldet wurden 5.411.303 zugerechnete Stimmrechte beziehungsweise 2,90 Prozent. Hinzu kamen lediglich 4.694 Stimmrechte aus Instrumenten. Der Gesamtanteil belief sich damit auf 2,91 Prozent.

    Die Veränderungen beruhen laut den Mitteilungen jeweils auf dem Erwerb oder der Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten. Barausgleichte oder physisch abzuwickelnde Instrumente im Sinne des § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG wurden in keinem der drei Fälle ausgewiesen. Die Differenzen zwischen den Meldungen sind damit im Wesentlichen auf Veränderungen des Aktienbestands sowie zeitweise bestehende Wertpapierleih- und Sicherungspositionen zurückzuführen.

    Die Stimmrechte werden Amundi über verschiedene Gesellschaften zugerechnet, darunter Amundi Asset Management, Amundi Ireland, Amundi SGR, CPR Asset Management, Amundi Deutschland und Amundi Japan. Eine beherrschende Beteiligungsstruktur oberhalb von Amundi S.A. wurde nicht angegeben. Die Deutsche Börse selbst machte in den Mitteilungen keine Angaben zu den Hintergründen der Transaktionen.



    Deutsche Boerse

    +0,07 %
    +3,10 %
    +10,58 %
    +12,49 %
    +11,61 %
    +74,42 %
    +93,06 %
    +293,00 %
    +1.438,34 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005
    Deutsche Boerse direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 286,8EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Amundi pendelt bei Deutsche Börse mehrfach um die 3-Prozent-Schwelle **Amundi verändert Beteiligung an Deutsche Börse mehrfach** Der französische Vermögensverwalter Amundi S.A. hat seine Beteiligung an der Deutsche Börse AG innerhalb weniger Handelstage mehrfach angepasst. Dies geht aus drei Stimmrechtsmitteilungen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     