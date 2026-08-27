VIB Vermögen auf Kurs: Management-Erträge fast versechsfacht

Deutlich dynamischer entwickelte sich das Geschäft mit institutionellen Investoren. Die Erträge aus Immobilienmanagement stiegen von 3,3 Millionen auf 19,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand zusätzliche Einnahmen aus geplanten Transaktionen und bestätigt deshalb seine Prognose von 53 bis 63 Millionen Euro aus der Immobilienverwaltung. Beim FFO rechnet VIB weiterhin mit 60 bis 70 Millionen Euro.

Die VIB Vermögen AG hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines herausfordernden Marktumfelds ihre eigenen Ziele erreicht. Der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Konzern meldete Mieterlöse von 46,8 Millionen Euro und Funds from Operations (FFO) von 24,1 Millionen Euro. Damit lagen die zentralen Kennzahlen im Rahmen der Erwartungen. Im Vorjahreszeitraum hatte VIB allerdings noch 50,2 Millionen Euro Mieteinnahmen und 47,8 Millionen Euro FFO erzielt. Ausschlaggebend für den Rückgang waren vor allem Immobilienverkäufe sowie der Wegfall von Zinserträgen aus einem Darlehen an die Branicks Group.

Das verwaltete Immobilienvermögen belief sich zum 30. Juni auf 9,7 Milliarden Euro, nach 10,1 Milliarden Euro zum Jahresende 2025. Der Rückgang ist auf Objektverkäufe zurückzuführen: Insgesamt betreute VIB 240 Immobilien, sieben weniger als Ende Dezember. Der Eigenbestand blieb mit einem Marktwert von 1,8 Milliarden Euro stabil. Die Nettomieteinnahmen betrugen 40,9 Millionen Euro. Allerdings erhöhte sich die EPRA-Leerstandsquote im Commercial Portfolio von 6,3 auf 11,5 Prozent.

Fortschritte erzielte VIB auch bei der Finanzierung. Der durchschnittliche Zinssatz für Bankdarlehen lag mit 2,5 Prozent weiterhin niedrig, während sich der Loan-to-Value auf 41,2 Prozent verbesserte. Die Refinanzierung von Schuldscheindarlehen über insgesamt 58 Millionen Euro, die im September 2026 und März 2027 fällig werden, ist nach Unternehmensangaben gesichert. Eine Lock-up-Vereinbarung mit Branicks schafft zusätzliche Planungssicherheit.

Strategisch will VIB das institutionelle Geschäft weiter ausbauen und das Projektentwicklungsgeschäft skalieren. Ein im ersten Halbjahr vereinbartes Joint Venture mit Tristan Capital soll künftig zusätzliche Erträge generieren. Zudem wurde Christian Fritzsche als Vorstand für das Institutional Business berufen.

Operativ meldete VIB eine Anschlussvermietung im Technologiepark Ludwigshafen. Ein IT-Bestandsmieter verlängerte den Vertrag über 1.425 Quadratmeter Bürofläche bis Ende 2034. Das insgesamt 5.600 Quadratmeter große Multi-Tenant-Objekt ist damit voll vermietet. In Erding stieg die Vorvermietungsquote des GreenBiz-Parks durch weitere Vertragsabschlüsse auf 96 Prozent.

Die VIB Vermoegen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 6,68EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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