Essenslieferdienst Delivery Hero erhöht Jahresprognose
- Delivery Hero steigert Umsatz und Ergebnis
- Jahresprognose für GMV und Umsatz angehoben
- Bereinigtes Ebitda bis zu einer Milliarde Euro
BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im ersten Halbjahr Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis gesteigert. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Management nun zuversichtlicher und hebt die Jahresprognose an. So wird beim Bruttowarenwert (GMV) bei konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis nun ein Zuwachs um neun bis elf Prozent erwartet nach zuvor acht bis zehn Prozent. Der Umsatz soll nun um 17 bis 19 Prozent zulegen. Zuvor stand hier noch ein Wachstum um 14 bis 16 Prozent im Plan. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird nun in einer Spanne von 960 Millionen bis 1 Milliarde Euro erwartet, gegenüber 910 bis 960 Millionen zuvor./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 37,36 auf Tradegate (27. August 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,22 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +7,01 %/+20,39 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Delivery Hero SE Delivery Hero schließt Business Combination Agreement mit Uber Technologies sowie einen Kaufvertrag mit SSW Partners betreffend bestimmte Geschäftsbereiche ab https://www.eqs-news.com/news/ad-hoc/delivery-hero-schliest-business-combination-agreement-mit-uber-technologies-sowie-einen-kaufvertrag-mit-ssw-partners-betreffend-bestimmte-geschaftsbereiche-ab/e10e6ede-29dd-47da-aff4-c18b9161a425_de
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