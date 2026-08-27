Essenslieferdienst Delivery Hero erhöht Jahresprognose

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 37,36 auf Tradegate (27. August 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,22 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +7,01 %/+20,39 % bedeutet.