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    Weltweiter Netzausbau beschert Asta Energy starkes Halbjahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Asta Energy steigert Umsatz um gut ein Fünftel
    • Bereinigtes Ebitda steigt um 54 Prozent auf 37 Millionen
    • Netzausbau und Ökoenergie treiben das Geschäft
    Weltweiter Netzausbau beschert Asta Energy starkes Halbjahr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    OED (dpa-AFX) - Die starke Nachfrage aus dem Energiesektor sorgt beim Kupferspezialisten Asta Energy deutlich für Auftrieb. So kletterte der Umsatz im ersten Halbjahr um gut ein Fünftel auf knapp 436 Millionen Euro, wie der SDax-Neuling am Donnerstag im österreichischen Oed mitteilte. Zugleich schwoll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen abseits von Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) um 54 Prozent auf 37 Millionen Euro an. Den Gewinn unter dem Strich konnte Asta mit 22,5 Millionen Euro sogar weit mehr als verdoppeln.

    Das Unternehmen profitiert derzeit erheblich vom weltweiten Netzausbau und Investitionen in erneuerbare Energien. In den ersten sechs Monaten sicherte sich Asta Energy mehrere neue Langzeitverträge mit namhaften Unternehmen wie Siemens Energy und Andritz . 2026 steuert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf ein Rekordjahr zu. Erst vor wenigen Tagen hatte das Management um Vorstandschef Karl Schäcke dazu seine Ergebnisprognose für das Jahr angehoben. Diese bekräftigte er nun./tav/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 83,00 auf Tradegate (26. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 122,52 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +30,38 %/+59,71 % bedeutet.





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