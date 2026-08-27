Lang & Schwarz, Okta Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Nebius Group Registered (A)
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|NVIDIA
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|🥉
|AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
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|Apple
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|DroneShield
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|Lang & Schwarz
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Lang & Schwarz
|69
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|45
|💬
|📰
|🥉
|Borussia Dortmund
|38
|💬
|📰
|Gerresheimer
|28
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|Vonovia
|28
|💬
|📰
|DroneShield
|25
|💬
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Okta Registered (A)
|+20,80 %
|💬
|📰
|🥈
|Salesforce
|+13,20 %
|💬
|📰
|🥉
|Terra Drone Corporation
|+10,90 %
|💬
|📰
|🟥
|Vulcan Energy Resources
|-5,28 %
|💬
|📰
|🟥
|Lang & Schwarz
|-9,87 %
|💬
|📰
|🟥
|The Wendy's
|-12,93 %
|💬
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Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -1,29 %
Wochenperformance: -1,29 %
Platz 1
NVIDIA
Wochenperformance: +1,27 %
Wochenperformance: +1,27 %
Platz 2
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Wochenperformance: -8,28 %
Wochenperformance: -8,28 %
Platz 3
Apple
Wochenperformance: -1,42 %
Wochenperformance: -1,42 %
Platz 4
DroneShield
Wochenperformance: -10,63 %
Wochenperformance: -10,63 %
Platz 5
Platz 6
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +14,24 %
Wochenperformance: +14,24 %
Platz 8
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +3,02 %
Wochenperformance: +3,02 %
Platz 9
Gerresheimer
Wochenperformance: -7,09 %
Wochenperformance: -7,09 %
Platz 10
Vonovia
Wochenperformance: -1,72 %
Wochenperformance: -1,72 %
Platz 11
DroneShield
Wochenperformance: -10,63 %
Wochenperformance: -10,63 %
Platz 12
Okta Registered (A)
Wochenperformance: +15,04 %
Wochenperformance: +15,04 %
Platz 13
Salesforce
Wochenperformance: +14,02 %
Wochenperformance: +14,02 %
Platz 14
Terra Drone Corporation
Wochenperformance: +35,16 %
Wochenperformance: +35,16 %
Platz 15
Vulcan Energy Resources
Wochenperformance: -4,60 %
Wochenperformance: -4,60 %
Platz 16
Platz 17
The Wendy's
Wochenperformance: -14,35 %
Wochenperformance: -14,35 %
Platz 18
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