Aktie startet neuen Ausbruchsversuch

Aus charttechnischer Sicht wäre es nun wichtig, dass die Deutsche-Bank-Aktie den jüngsten Kurssprung bestätigt. Dafür sollte der Kurs die Marke von 33,05 Euro auf Wochenschlussbasis nachhaltig verteidigen. Gelingt das, könnte anschließend das Niveau von 37,02 Euro in den Mittelpunkt rücken. Für Anleger auf der Käuferseite wäre die Aktie dann aus technischer Sicht besonders interessant.

Der Ausbruch spricht dafür, dass sich der mittel- bis langfristige Aufwärtstrend fortsetzen könnte. Rückenwind kam zudem von der LBBW: Das Analysehaus erhöhte sein Kursziel für die Deutsche Bank von 36,00 Euro auf 39,00 Euro und stufte die Aktie gleichzeitig auf „Buy“ hoch. Diese positive Einschätzung dürfte die starke Kursbewegung mit einem Tagesplus von mehr als 4,3 Prozent zusätzlich unterstützt haben. Händler verweisen außerdem auf einen deutlichen Nachholbedarf innerhalb des Bankensektors.

Mittelfristig könnte darüber hinaus sogar ein Kursziel von 39,42 Euro erreicht werden. Das positive Szenario wäre allerdings gefährdet, sollte die Aktie überraschend unter 32,07 Euro zurückfallen. In diesem Fall würde sich der Ausbruch als deutliches Fehlsignal erweisen. Weitere Kursverluste bis 29,25 Euro und anschließend in den Bereich der Mitte Juni entstandenen Kurslücke bei 28,06 Euro wären dann möglich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 34,63 Euro

Kursziele : 37,02 und 39,42 Euro

Renditechance via DN34BZ : 125 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN34BZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,59 - 3,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30,9518 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 30,9518 Euro akt. Kurs Basiswert: 34,63 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 39,42 Euro Hebel: 9,43 Kurschance: + 125 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1NKF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,85 - 3,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 38,3958 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 38,3958 Euro akt. Kurs Basiswert: 34,63 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,79 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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