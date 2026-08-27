Aktie trotz guter Nachrichten unter Druck

Seitdem bewegt sich der Kurs allerdings überwiegend seitwärts. Neue Impulse fehlen bislang. Gleichzeitig hat sich die Kursentwicklung seit Anfang Juli zunehmend innerhalb eines steigenden Keils verengt. Eine solche Formation wird in der technischen Analyse häufig als Hinweis auf eine bevorstehende Konsolidierung gewertet.

Nachdem die Aktie Anfang März bis Mitte Juni einen zwischenzeitlichen Abwärtstrend überwunden hatte, setzte eine kräftige Erholung ein. Dabei bildete sich eine sogenannte bullische Flagge, deren Auflösung den weiteren Kursanstieg unterstützte. Bis Mitte August kletterte die Aktie schließlich auf ein Jahreshoch bei 275,11 US-Dollar.

Auch auf Wochenbasis zeigen sich bereits deutlich überkaufte Bedingungen. Hinzu kommt, dass sowohl der MACD als auch der RSI trotz der zuletzt weiter gestiegenen Kurse nach unten tendieren. Diese Entwicklung kann als zusätzliches Warnsignal interpretiert werden.

Sollte die Aktie von Johnson & Johnson unter 260,00 US-Dollar fallen und anschließend auch den 50-Tage-Durchschnitt bei 255,77 US-Dollar unterschreiten, könnte die erwartete Konsolidierung deutlich an Dynamik gewinnen. In diesem Fall wären zunächst Kursverluste bis 249,21 US-Dollar und darunter bis in den Bereich eines Doppelbodens aus dem Hochsommer bei 244,29 US-Dollar möglich.

Dieses Szenario lässt sich auch über einen Leerverkauf der Aktie beziehungsweise mit dem weiter unten vorgestellten Put-Optionsschein abbilden. Auf der Oberseite besteht dagegen zunächst noch die Chance auf ein neues Rekordhoch bei 277,45 US-Dollar. Erst danach könnte die Keil-Formation ihr mögliches Abwärtspotenzial vollständig entfalten.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 260,00 US-Dollar

Kursziel : 255,77, 249,21 und 244,29 US-Dollar

Renditechance via DU7B0B : 80 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Johnson & Johnson Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2XS2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,08 - 3,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 234,6721 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 234,6721 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 270,53 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,51 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7B0B Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,78 - 2,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 302,3908 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 302,3908 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 270,53 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 244,29 US-Dollar Hebel: 8,31 Kurschance: + 80 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.