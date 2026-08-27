Northern Data vor Deal: US-Standort könnte Mieteinnahmen liefern

Nach Angaben von Northern Data soll der Vertrag marktübliche Regelungen enthalten und zu Bedingungen abgeschlossen werden, die einem Drittvergleich standhalten. Das Unternehmen geht davon aus, den Mietvertrag „in Kürze“ zu unterzeichnen. Finanzielle Einzelheiten, etwa zur Laufzeit, zur Höhe der Miete oder zu möglichen Investitionsverpflichtungen, wurden nicht veröffentlicht.

Die Northern Data AG steht vor einer möglichen strategischen Veränderung bei der Nutzung ihres US-Standorts in Maysville im Bundesstaat Georgia. Wie das Unternehmen am 24. August 2026 per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab, befindet sich die Gruppe in fortgeschrittenen und konstruktiven Verhandlungen mit der RUM Group Inc. über einen langfristigen Mietvertrag. Eine endgültige Vereinbarung wurde bislang jedoch noch nicht unterzeichnet.

Für Northern Data könnte die Vereinbarung eine wichtige Auswirkung auf die Ertragsstruktur haben. Der Standort in Maysville zählt zu den größeren Anlagen der Gruppe. Eine langfristige Vermietung würde ihn vertraglich binden und zugleich stabile, wiederkehrende Mieteinnahmen schaffen. Damit könnte das Unternehmen seine Erlösbasis stärker diversifizieren und die Abhängigkeit vom operativen Geschäft mit künstlicher Intelligenz und High-Performance Computing reduzieren. Solange der Vertrag nicht abgeschlossen ist, bleiben Umfang und wirtschaftliche Bedeutung der Einnahmen allerdings offen.

Am folgenden Tag informierte Northern Data zudem über den Abschluss ihrer ordentlichen Hauptversammlung 2026. Die Veranstaltung wurde für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten per Livestream übertragen. Fragen der Anteilseigner beantworteten Rudolf Haas, Chief Legal Officer der Gruppe, sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Tom Oliver Schorling. Die Präsentation und die Abstimmungsergebnisse stellte das Unternehmen auf seiner Internetseite zur Verfügung. Konkrete Beschlüsse oder Abstimmungsergebnisse wurden in der Mitteilung selbst nicht genannt.

In der Unternehmensdarstellung tritt Northern Data inzwischen unter dem Zusatz „Quake AI“ auf. Die Gesellschaft bezeichnet sich als Teil von Quake AI, einem Anbieter von Komplettlösungen für künstliche Intelligenz und HPC. Über das Geschäft Taiga Cloud betreibt die Gruppe nach eigenen Angaben einen der größten GPU-Cluster Europas. Die Sparte Ardent Data Centers verfügt demnach über rund 250 Megawatt installierte oder bis 2027 geplante Leistungskapazität an zehn internationalen Standorten.

Die Mitteilungen unterstreichen damit die doppelte Ausrichtung des Konzerns: Einerseits baut Northern Data seine Infrastruktur für rechenintensive Anwendungen aus, andererseits eröffnet die mögliche Vermietung eines bedeutenden Standorts Perspektiven für planbare Immobilien- und Infrastrukturumsätze. Für Anleger bleibt zunächst entscheidend, ob und zu welchen Konditionen der Vertrag mit RUM Group tatsächlich zustande kommt.

Die Northern Data Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,58 % und einem Kurs von 6,395EUR auf Tradegate (27. August 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.