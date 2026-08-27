elumeo dreht ins Plus: Restrukturierung bringt die Wende

Beim Umsatz musste elumeo erwartungsgemäß Einbußen hinnehmen. Die Erlöse sanken im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 3,8 Prozent auf 19,5 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die Rohertragsmarge deutlich von 46,1 auf 49,9 Prozent. Damit gelang es dem Unternehmen, den rückläufigen Umsatz durch eine profitablere Geschäftsentwicklung teilweise auszugleichen.

Der Edelsteinschmuckhändler elumeo SE hat im ersten Halbjahr 2026 die Rückkehr zur Profitabilität bestätigt. Trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds und einer verhaltenen Konsumstimmung erzielte das Berliner Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 20.000 Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von 478.000 Euro zu Buche gestanden. Maßgeblich für die Verbesserung waren vor allem das seit April 2025 laufende Restrukturierungsprogramm sowie bereits zuvor eingeleitete Maßnahmen zur Kosten- und Effizienzsteigerung.

Auch auf der Kostenseite erzielte elumeo Fortschritte. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten gingen um 4,8 Prozent auf 10,2 Millionen Euro zurück. Besonders stark sanken die Personalaufwendungen: Sie reduzierten sich binnen Jahresfrist um 13,1 Prozent auf 3,4 Millionen Euro. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 entspricht dies einem Rückgang von 28,4 Prozent. Vorstandschef Florian Spatz sieht das Unternehmen dadurch auf einer stabileren und skalierfähigeren Grundlage.

Der strategische Schwerpunkt liegt weiterhin nicht primär auf Umsatzwachstum, sondern auf Profitabilität und einer effizienten Skalierung. Hinweise auf eine verbesserte Qualität des Geschäfts liefert das Onlinegeschäft: Der Rohertrag pro Neukunde nach 30 Tagen stieg um 19 Prozent auf 74 Euro. Auf dieser Basis will elumeo das Online-Marketing-Budget ausweiten. Unprofitable TV-Produkte wurden dagegen reduziert. Zudem verringerte das Unternehmen seine tägliche TV-Reichweite in Italien von zehn auf zwei Stunden. Der Umsatz der internationalen Sendefenster fiel deshalb um 176.000 Euro auf 326.000 Euro.

Zusätzliche finanzielle Chancen verspricht sich elumeo von einer Schadenersatzklage gegen Gesellschaften des Vodafone-Konzerns. Gemeinsam mit drei weiteren Klägern fordert die Tochter Juwelo Deutschland Ersatz für nach Unternehmensangaben überhöhte Einspeiseentgelte über einen Zeitraum von 14 Jahren. Der geltend gemachte Schaden liegt im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Die Klage wird vollständig durch einen Prozessfinanzierer getragen; ein Ausgang ist offen.

Für 2026 bestätigte elumeo seine Prognose. Erwartet wird eine Umsatzveränderung zwischen minus sieben und plus zehn Prozent, eine Rohertragsmarge von 47 bis 49 Prozent sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Millionen Euro. Zudem prüft die Gesellschaft einen Wechsel aus dem Prime Standard in ein weniger aufwendiges Börsensegment.

Die elumeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 2,26EUR auf Tradegate (27. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

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