Silber legt zu +0,71 % auf 68,63 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 24,34959USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 68,63USD ein Wert von 14.091,6USD geworden – ein Gewinn von +181,83 %.

Der Markt bleibt freundlich: Silber klettert umund steht bei 68,63. Damit bestätigt sich die stabile Nachfrage.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Silber nahe 70 US-Dollar: Der Bereich gilt als technischer Widerstand, die jüngste Seitwärtsbewegung eher als Konsolidierung vor einem möglichen Ausbruch. Gegenwind liefern höhere US-Inflation und Treasury-Renditen sowie ein stärkerer Dollar. Die hohe Volatilität wird als Folge des dünneren Handels und möglicher Shakeouts gesehen. Für 2026 und 2027 werden charttechnische Zielzonen genannt, anschließend eine Seitwärtsphase erwartet.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar