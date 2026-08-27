Montega beendet SCP-Coverage – Tochter startet Drohnenabwehrsystem

Wenige Tage später rückte SCP mit einer strategischen Tochtergesellschaft in den Mittelpunkt: VANEA Defence präsentierte am 27. August 2026 das Drohnenabwehrsystem ATOMZA. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um das weltweit erste serienreife und zivil einsetzbare System dieser Art. Die Technologie soll privaten Betreibern ohne hoheitliche Eingriffsbefugnisse ermöglichen, Drohnenangriffe abzuwehren.

Die Investmentbank Montega hat ihre Research-Berichterstattung zur SCP Standard Capital Partners AG eingestellt. Die sogenannte „End of Coverage“-Meldung wurde am 24. August 2026 veröffentlicht. Damit entfallen sowohl eine Anlageempfehlung als auch ein Kursziel für das Unternehmen. Als Analyst war Ingo Schmidt, CIIA, genannt. SCP firmierte zuvor unter dem Namen PAL Next. Montega begründete die Beendigung der Coverage in der Mitteilung nicht näher. Anlegern liegt damit zunächst keine aktuelle Einschätzung des Researchhauses zur Bewertung oder Geschäftsentwicklung der Gesellschaft vor.

Als Zielgruppen nennt VANEA unter anderem Flughäfen, Veranstalter großer Events, kritische Infrastrukturen sowie sicherheits- und spionagegefährdete Einrichtungen. Bisher waren verschiedene Drohnenabwehrmaßnahmen wie Störsender, Laser oder Abfangdrohnen in vielen Fällen staatlichen Sicherheitsbehörden vorbehalten. ATOMZA soll diese regulatorische Hürde umgehen, da das System nach Darstellung des Unternehmens nicht in die Drohne eingreift, sondern deren optische Sensoren durch gerichtete photonische Strahlung vorübergehend funktionsunfähig macht. Die Drohne wird dabei nicht zerstört. Dadurch sollen insbesondere im zivilen Luftraum Risiken durch herabfallende oder unkontrolliert abstürzende Fluggeräte begrenzt werden.

Das System werde bereits von Sicherheitsbehörden und Betreibern kritischer Infrastruktur unter operativen Bedingungen getestet. Weitere Erprobungen mit militärischen Partnern seien in den kommenden Wochen vorgesehen. Parallel starte die zivile Vermarktung. Gespräche mit europäischen Behörden und internationalen Sicherheitspartnern sollen den späteren europaweiten Einsatz vorbereiten. Konkrete Angaben zu Umsatzpotenzialen, Preisen, Auftragsvolumen oder finanziellen Zielen machte SCP nicht.

Technologisch setzt VANEA auf ein eigenes, vollständig in Europa entwickeltes und trainiertes KI-Modell. Dieses soll Drohnen und Täuschziele unterscheiden, insbesondere bei Schwärmen, und den Einsatz verschiedener Abwehrmittel koordinieren. Geplant ist eine Produktfamilie, die neben ATOMZA auch Erkennungssysteme und Netzwerke miteinander verbundener Abwehrlösungen umfasst.

VANEA Defence wurde 2025 in München gegründet und ist eine Marke der börsennotierten SCP Standard Capital Partners AG, die im Xetra-Handel unter dem Kürzel CAP geführt wird. Die Börse reagierte auf die Mitteilungen in den vorliegenden Angaben nicht bewertet. Interesant bleibt, ob aus den laufenden Tests tatsächlich belastbare Aufträge und wiederkehrende Erlöse entstehen.

Die SCP Standard Capital Partners Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 2,64EUR auf Tradegate (27. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.