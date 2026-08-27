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    SAF-HOLLAND kauft weiter eigene Aktien – Nachhaltigkeitsrating verbessert

    SAF-HOLLAND kauft weiter eigene Aktien – Nachhaltigkeitsrating verbessert
    Foto: SAF Holland

    **SAF-HOLLAND setzt Aktienrückkauf fort und verbessert Nachhaltigkeitsrating**

    Die SAF-HOLLAND SE treibt ihr im November 2025 gestartetes Aktienrückkaufprogramm weiter voran. Wie der im SDAX notierte Nutzfahrzeugzulieferer am 25. August 2026 mitteilte, wurden zwischen dem 17. und 19. August insgesamt 38.230 eigene Aktien über die elektronische Handelsplattform Xetra an der Frankfurter Wertpapierbörse erworben.

    Am 17. August kaufte das Unternehmen 17.089 Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 21,465753 Euro. Das Transaktionsvolumen belief sich auf 366.828,25 Euro. Einen Tag später wurden erneut 17.089 Aktien erworben. Der durchschnittliche Kurs lag bei 21,873252 Euro, das Volumen bei 373.792 Euro. Am 19. August kamen weitere 4.052 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 21,994842 Euro hinzu. Dafür wendete SAF-HOLLAND 89.123,10 Euro auf.

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    Mit Abschluss der jüngsten Zwischenmeldung summiert sich die Zahl der seit Beginn des Programms zurückgekauften Aktien auf 1.271.018 Stück. Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse und wird von einer beauftragten Bank durchgeführt. Die Gesellschaft veröffentlicht die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Transaktionen und Handelsvolumina auf ihrer Internetseite. Aktienrückkäufe können unter anderem dazu dienen, überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückzugeben, die Kapitalstruktur zu steuern oder eigene Aktien für spätere Verwendungen bereitzuhalten.

    Parallel dazu erhielt SAF-HOLLAND im aktuellen Nachhaltigkeitsrating der internationalen Bewertungsagentur EcoVadis erstmals eine Silbermedaille. Der Konzern verbesserte seinen Gesamtscore von 68 auf 74 Punkte und zählt damit zu den besten 15 Prozent der mehr als 150.000 von EcoVadis analysierten Unternehmen.

    Besonders positiv bewertete die Agentur die Umweltleistungen und die nachhaltige Beschaffung des Unternehmens. In diesem Bereich gehört SAF-HOLLAND laut eigenen Angaben zu den besten ein Prozent seiner Branche. Anerkennung gab es zudem für das Klimamanagement, die formulierten Ziele zur Emissionsreduzierung und den Transformationsplan. Auch der Ethikansatz des Konzerns wurde hervorgehoben.

    Nachhaltigkeit ist nach Unternehmensangaben fest in der Strategie „drive2030“ verankert. Dabei berücksichtigt SAF-HOLLAND ökologische und soziale Faktoren entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 5.600 Mitarbeiter und erzielte 2025 einen Umsatz von etwa 1,73 Milliarden Euro. Er entwickelt und produziert unter anderem Achs- und Federungssysteme, Kupplungen, Brems- und elektronische Sicherheitssysteme für Trailer, Lastkraftwagen und Busse. Mit seinen Marken ist das Unternehmen auf sechs Kontinenten aktiv.



    SAF-HOLLAND

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    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00
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    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 22,75EUR auf Tradegate (26. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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