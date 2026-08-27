Deutsche Wirtschaft erholt sich – doch jetzt drohen neue Belastungen

Ökonomen bewerten die Zahlen trotz der Belastungen durch den Iran-Konflikt überwiegend positiv. Die KfW hob ihre Wachstumsprognose für das Gesamtjahr auf 1,1 Prozent an. Nach zwei Jahren schrumpfender Wirtschaftsleistung und einem Plus von nur 0,2 Prozent im Jahr 2025 mehren sich damit die Zeichen für eine Stabilisierung. Auch das Ifo-Geschäftsklima verbesserte sich im August den vierten Monat in Folge. Impulse kommen aus dem Export, dem Bau und den Unternehmensgewinnen.

Die deutsche Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2026 ihre vorsichtige Erholung fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von April bis Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal und damit etwas stärker als zunächst erwartet. Es war das dritte Wachstumsquartal in Folge. Getragen wurde die Entwicklung vor allem von den Exporten, die um zwei Prozent zulegten. Der private und staatliche Konsum wuchsen dagegen lediglich um jeweils 0,1 Prozent. Investitionen in Maschinen und Fahrzeuge gingen zurück.

Gleichzeitig verschärft sich die Lage bei den Staatsfinanzen. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen verzeichneten im ersten Halbjahr ein Defizit von 71,3 Milliarden Euro. Die Defizitquote lag mit 3,1 Prozent leicht über der europäischen Grenze von drei Prozent. Besonders stark wuchs das Minus des Bundes. Wegen zusätzlicher Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung rechnen Experten für 2027 mit einer Quote von mehr als vier Prozent. Steigende Renditen für Bundesanleihen könnten die Finanzierung weiter verteuern.

Belastungen drohen zudem durch die Folgen der Hitzewelle und Dürre. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte nach Waldbränden, Ernteausfällen und Niedrigwasser konkrete politische Konsequenzen an. Die Bundesregierung will Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen vorantreiben. Die Grünen fordern einen grundlegenden Kurswechsel und kritisieren, die Koalition habe die Energie- und Wärmewende bislang gebremst. Eine von der SPD angeregte Grundgesetzänderung stößt in der Union jedoch auf Widerstand.

Für die Konjunktur ist insbesondere das Rekord-Niedrigwasser auf dem Rhein ein Risiko. Eingeschränkte Transporte könnten im dritten Quartal vor allem die Chemieindustrie und andere energieintensive Branchen treffen. Zusätzlich belasten hohe Energiepreise. Nach dem Auslaufen des Tankrabatts stieg die Inflation im Juli auf 2,8 Prozent.

Am Donnerstag stehen zahlreiche Unternehmenszahlen an. Erwartet werden unter anderem Berichte von Gerresheimer, Fielmann, Delivery Hero und Pernod Ricard. Zudem legen Autodesk und Best Buy Quartalszahlen vor. Konjunkturseitig stehen der EZB-Geldmengenbericht, Arbeitsmarktdaten aus den USA sowie Zinsentscheidungen in Südkorea und Polen im Mittelpunkt. In Jackson Hole beraten Notenbanker bis zum 29. August über die Wirtschaftspolitik.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,84 % und einem Kurs von 726,1PKT auf Ariva Indikation (26. August 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.