EZB verschärft Ton: Deutsche Anleihen geraten unter Druck

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel sprach sich für eine weitere Straffung der Geldpolitik aus. Beim derzeitigen Leitzins sei es unwahrscheinlich, dass die Inflation mittelfristig auf das angestrebte Ziel zurückkehre, sagte sie in einem Interview mit Bloomberg. „Daher wird eine weitere Straffung erforderlich sein.“ An den Finanzmärkten gilt eine Anhebung der Leitzinsen im September inzwischen nahezu als ausgemacht. Höhere Zinsen machen bereits emittierte Anleihen mit niedrigeren Kupons weniger attraktiv. Entsprechend sinken deren Kurse, während die Renditen steigen.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch unter Druck geraten. Ausschlaggebend waren vor allem Aussagen aus dem Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB), die an den Finanzmärkten die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung verstärkten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,27 Prozent auf 124,39 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 3,20 Prozent.

Zusätzlichen Druck erzeugten robuste Konjunkturdaten aus den USA. Die Auftragseingänge für langlebige Güter legten im Juli stärker zu als erwartet. Auch ohne den schwankungsanfälligen Transportsektor wurde ein Anstieg verzeichnet. Nach Einschätzung des Helaba-Analysten Ralf Umlauf deutet die seit dem Frühjahr 2025 anhaltende Serie von Zuwächsen darauf hin, dass das verarbeitende Gewerbe auf einen Wachstumspfad eingeschwenkt ist. Dies könne die Erwartungen an weitere Zinsschritte tendenziell stützen und die Anleihemärkte zusätzlich belasten.

Der jüngste Kursrückgang folgte auf deutliche Gewinne am Vortag und ist damit teilweise als Gegenbewegung zu verstehen. Zwischenzeitlich hatten sinkende Ölpreise die Anleihen gestützt, weil sie die Inflationssorgen dämpften. Hintergrund waren diplomatische Bemühungen um eine Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die für den globalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus. Iran und Oman führen nach Angaben der Oman News Agency Gespräche über einen vorübergehenden gemeinsamen Seekorridor.

In den vergangenen Wochen waren die Renditen an den internationalen Anleihemärkten deutlich gestiegen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen hatte zeitweise 3,272 Prozent erreicht – den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren. Zwischenzeitliche Erholungen gelten daher bislang nicht als nachhaltige Trendwende. Marktbeobachter verweisen weiterhin auf hohe Energiepreise, geopolitische Unsicherheiten sowie die anhaltenden Inflations- und Zinssorgen. Angesichts der fragilen Lage dürften kommende Konjunkturdaten, insbesondere das Ifo-Geschäftsklima, besondere Aufmerksamkeit erhalten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 124,1EUR auf L&S Exchange (27. August 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

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