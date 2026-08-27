Nach Angaben der OeNB entstand Gold vor mehr als fünf Milliarden Jahren im Zuge von Supernova-Explosionen oder Kollisionen von Neutronensternen. Über Meteoriteneinschläge gelangte das Edelmetall auf die Erde. Die Ausstellung beleuchtet unter anderem seine Verwendung als Schmuck, medizinisches Produkt und Zahlungsmittel sowie seine Rolle in den Währungsreserven. Die OeNB hält nach eigenen Angaben 280 Tonnen Gold.

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) widmet ihre nächste Sonderausstellung dem Edelmetall Gold. Unter dem Titel „Sternenstaub: Die Welt des Goldes“ wird ab 1. September 2026 im Geldmuseum in Wien die Entwicklung des Rohstoffs von seiner Entstehung im All bis zu seiner Bedeutung als Schatz, Zahlungsmittel und Währungsreserve dargestellt. Die Ausstellung umfasst zehn Kapitel und ist bis 25. Juni 2027 bei freiem Eintritt zu sehen.

Für das Geldmuseum ist die Schau zugleich die letzte Ausstellung am bisherigen Standort. Ab Sommer 2027 wird das Museum wegen umfassender Modernisierungsarbeiten geschlossen. Anfang 2029 soll es auf mehr als der doppelten Fläche wiedereröffnen. Das Museum ist von Dienstag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet.

Der Netzwerkinfrastrukturanbieter BL Networks, der unter dem Namen BitLaunch auch datenschutzorientierte VPS- und VPN-Dienste anbietet, kündigte unterdessen einen weltweiten Ausbau seiner Kapazitäten an. In den vergangenen drei Jahren wurden mehrere Standorte erweitert oder neu eröffnet. Dazu zählen Bukarest, Dallas und ein auf 20 Gbit/s ausgebauter Standort in Amsterdam. Im Mai 2026 kam Singapur als erste Region im asiatisch-pazifischen Raum hinzu.

Die Infrastruktur basiert laut Unternehmen auf Dell-Servern mit Intel-Gold-Prozessoren, Enterprise-SSDs von Samsung in RAID10-Konfiguration, ECC-Arbeitsspeicher und hardwarebasierter KVM-Virtualisierung. Ergänzt wird das Angebot durch heuristischen DDoS-Schutz. BL Networks betont, Kapazitäten bedarfsgerecht auszubauen und Ressourcen nicht zu überbuchen. Zudem verweist das Unternehmen auf eine „Carbon Negative Pledge“, die unter anderem die Finanzierung von fast 25.000 Bäumen und die Kompensation von 961,54 Tonnen CO₂-Äquivalent umfasst.

Jungbunzlauer meldete schließlich Fortschritte bei der Nachhaltigkeitsbewertung durch EcoVadis. Der Hersteller natürlicher Inhaltsstoffe steigerte seine Punktzahl von 84 auf 85 und gehört damit nach eigenen Angaben weiterhin zu den besten zwei Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen. Das Unternehmen erhielt erneut die Goldmedaille und behielt den Status als „Carbon Leader“. EcoVadis bewertet mehr als 175.000 Unternehmen in über 180 Ländern in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 4.605USD auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

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