🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Jackson Hole als Börsentest

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach Nvidia kommt Warsh: Dieser Termin könnte die Märkte durchschütteln

    Nvidia liefert starke Zahlen, doch die Freude hält sich in Grenzen. Hartnäckige US-Inflation schürt neue Zinsängste. Jetzt warten DAX, US-Dollar, Gold und Anleihen auf Jackson Hole.

    Jackson Hole als Börsentest - Nach Nvidia kommt Warsh: Dieser Termin könnte die Märkte durchschütteln
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht höher starten. Der Broker IG taxiert den Deutschen Aktienindex vor Handelsbeginn rund 0,2 Prozent fester bei 26.338 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex 0,1 Prozent höher bei 26.285 Zählern geschlossen. Damit nähert er sich wieder seinem Rekordhoch von 26.573 Punkten.

    Nvidia liefert – PCE-Daten bremsen die Euphorie

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    29.199,08€
    Basispreis
    28,48
    Ask
    × 9,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.540,39€
    Basispreis
    28,32
    Ask
    × 9,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für Rückenwind sorgen starke Zahlen von Nvidia. Der Chipkonzern steigerte Umsatz und Nettogewinn im zweiten Quartal auf mehr als das Doppelte. Unter dem Strich verdiente Nvidia 60 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von knapp 100 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen des Marktes. Für Anleger gilt Nvidia als wichtiger Gradmesser für den Boom rund um Künstliche Intelligenz.

    NVIDIA

    +5,09 %
    +1,27 %
    +3,83 %
    +3,26 %
    +20,92 %
    +343,98 %
    +913,46 %
    +13.591,86 %
    +1.352.471,43 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
    NVIDIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Freude über die Bilanz wird jedoch von neuen Inflationssorgen gebremst. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Federal Reserve, stieg im Juli im Jahresvergleich um 3,7 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 3,6 Prozent gerechnet.

    Die Daten erhöhten die Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung. Laut CME FedWatch Tool sehen Händler inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent für einen Zinsschritt im kommenden Monat. Vor Veröffentlichung der Daten waren es 36 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen liegt demnach bei 60 Prozent.

    Jackson Hole wird zum nächsten großen Börsentest

    Nach Nvidia richtet sich der Blick der Anleger auf das Notenbank-Symposium in Jackson Hole. Das Treffen beginnt am Donnerstag. Höhepunkt ist die Rede von Federal-Reserve-Chef Kevin Warsh am Freitag.

    Thomas Altmann von QC Partners erwartet allerdings nicht, dass sich Warsh eindeutig für oder gegen eine Zinserhöhung im September positionieren wird. Gerade deshalb dürften Anleger jedes Wort auf Hinweise zum weiteren Kurs der Geldpolitik prüfen.

    Jochen Stanzl von der Consorsbank sieht die Lage ähnlich. Nvidia habe den Anlegern zwar ein positives Signal geliefert, bei der Inflation sei die Bewertung jedoch deutlich schwieriger. Die US-Teuerung liege weiterhin klar über dem gewünschten Niveau der Federal Reserve. Eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende sei damit nicht vom Tisch.

    US-Dollar wartet auf Warsh – Yen bleibt stabil

    Auch am Devisenmarkt hält sich die Bewegung vor Jackson Hole in Grenzen. Der US-Dollar bewegte sich am Donnerstag in einer engen Spanne. Anleger warten auf neue Hinweise zur US-Geldpolitik.

    Der Euro legte gegenüber dem US-Dollar leicht um 0,07 Prozent auf 1,1657 US-Dollar zu. Das britische Pfund notierte bei 1,3592 US-Dollar. Der australische Dollar gewann 0,22 Prozent auf 0,7183 US-Dollar.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31. August 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Der Yen blieb stabil. Unterstützung erhielt die japanische Währung von Aussagen des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of Japan, Ryozo Himino. Er betonte die Notwendigkeit rechtzeitiger Zinserhöhungen und schloss einen weiteren Zinsschritt im September nicht aus.

    Reuters zufolge erwägt die Bank of Japan bereits im September eine Zinserhöhung und könnte anschließend schneller als bisher nachlegen. Die Märkte haben einen Schritt im kommenden Monat inzwischen weitgehend eingepreist.

    Öl fällt, Gold leidet unter höheren Zinserwartungen

    Am Rohstoffmarkt setzt sich der Rückgang der Ölpreise fort. Hoffnungen auf Fortschritte bei Gesprächen über eine Öffnung der Straße von Hormus drücken die Kurse. Brent-Rohöl fiel um 0,5 Prozent auf 87,43 US-Dollar je Barrel. WTI gab ebenfalls 0,5 Prozent auf 81,86 US-Dollar nach.

    Auch Gold steht unter Druck. Der Spotpreis sank um 1,3 Prozent auf 4.595,93 US-Dollar je Feinunze. Ein stärkerer US-Dollar und die Aussicht auf länger hohe Zinsen belasten das unverzinste Edelmetall.

    Peter Grant von Zaner Metals bleibt optimistisch. Er hält im laufenden Jahr einen Goldpreis von mehr als 5.000 US-Dollar für möglich. Bis zum zweiten Quartal 2027 könnten neue Rekordstände erreicht werden.

    Neben den aktuellen Marktbewegungen stehen auch die wichtigsten Wirtschaftstermine des Tages im Fokus. Der Tagesausblick von wallstreetONLINE fasst die anstehenden Konjunkturdaten, Notenbanktermine und weitere potenziell marktbewegende Ereignisse zusammen. Anleger erhalten damit einen kompakten Überblick und können sich gezielt auf den Handelstag vorbereiten.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Jackson Hole als Börsentest Nach Nvidia kommt Warsh: Dieser Termin könnte die Märkte durchschütteln Nvidia liefert starke Zahlen, doch die Freude hält sich in Grenzen. Hartnäckige US-Inflation schürt neue Zinsängste. Jetzt warten DAX, US-Dollar, Gold und Anleihen auf Jackson Hole.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     