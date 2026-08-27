Nach Nvidia kommt Warsh: Dieser Termin könnte die Märkte durchschütteln

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht höher starten. Der Broker IG taxiert den Deutschen Aktienindex vor Handelsbeginn rund 0,2 Prozent fester bei 26.338 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex 0,1 Prozent höher bei 26.285 Zählern geschlossen. Damit nähert er sich wieder seinem Rekordhoch von 26.573 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Rückenwind sorgen starke Zahlen von Nvidia. Der Chipkonzern steigerte Umsatz und Nettogewinn im zweiten Quartal auf mehr als das Doppelte. Unter dem Strich verdiente Nvidia 60 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von knapp 100 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen des Marktes. Für Anleger gilt Nvidia als wichtiger Gradmesser für den Boom rund um Künstliche Intelligenz.

Die Freude über die Bilanz wird jedoch von neuen Inflationssorgen gebremst. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Federal Reserve, stieg im Juli im Jahresvergleich um 3,7 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 3,6 Prozent gerechnet.

Die Daten erhöhten die Spekulationen auf eine weitere Zinserhöhung. Laut CME FedWatch Tool sehen Händler inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent für einen Zinsschritt im kommenden Monat. Vor Veröffentlichung der Daten waren es 36 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen liegt demnach bei 60 Prozent.

Jackson Hole wird zum nächsten großen Börsentest

Nach Nvidia richtet sich der Blick der Anleger auf das Notenbank-Symposium in Jackson Hole. Das Treffen beginnt am Donnerstag. Höhepunkt ist die Rede von Federal-Reserve-Chef Kevin Warsh am Freitag.

Thomas Altmann von QC Partners erwartet allerdings nicht, dass sich Warsh eindeutig für oder gegen eine Zinserhöhung im September positionieren wird. Gerade deshalb dürften Anleger jedes Wort auf Hinweise zum weiteren Kurs der Geldpolitik prüfen.

Jochen Stanzl von der Consorsbank sieht die Lage ähnlich. Nvidia habe den Anlegern zwar ein positives Signal geliefert, bei der Inflation sei die Bewertung jedoch deutlich schwieriger. Die US-Teuerung liege weiterhin klar über dem gewünschten Niveau der Federal Reserve. Eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende sei damit nicht vom Tisch.

US-Dollar wartet auf Warsh – Yen bleibt stabil

Auch am Devisenmarkt hält sich die Bewegung vor Jackson Hole in Grenzen. Der US-Dollar bewegte sich am Donnerstag in einer engen Spanne. Anleger warten auf neue Hinweise zur US-Geldpolitik.

Der Euro legte gegenüber dem US-Dollar leicht um 0,07 Prozent auf 1,1657 US-Dollar zu. Das britische Pfund notierte bei 1,3592 US-Dollar. Der australische Dollar gewann 0,22 Prozent auf 0,7183 US-Dollar.

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Der Yen blieb stabil. Unterstützung erhielt die japanische Währung von Aussagen des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of Japan, Ryozo Himino. Er betonte die Notwendigkeit rechtzeitiger Zinserhöhungen und schloss einen weiteren Zinsschritt im September nicht aus.

Reuters zufolge erwägt die Bank of Japan bereits im September eine Zinserhöhung und könnte anschließend schneller als bisher nachlegen. Die Märkte haben einen Schritt im kommenden Monat inzwischen weitgehend eingepreist.

Öl fällt, Gold leidet unter höheren Zinserwartungen

Am Rohstoffmarkt setzt sich der Rückgang der Ölpreise fort. Hoffnungen auf Fortschritte bei Gesprächen über eine Öffnung der Straße von Hormus drücken die Kurse. Brent-Rohöl fiel um 0,5 Prozent auf 87,43 US-Dollar je Barrel. WTI gab ebenfalls 0,5 Prozent auf 81,86 US-Dollar nach.

Auch Gold steht unter Druck. Der Spotpreis sank um 1,3 Prozent auf 4.595,93 US-Dollar je Feinunze. Ein stärkerer US-Dollar und die Aussicht auf länger hohe Zinsen belasten das unverzinste Edelmetall.

Peter Grant von Zaner Metals bleibt optimistisch. Er hält im laufenden Jahr einen Goldpreis von mehr als 5.000 US-Dollar für möglich. Bis zum zweiten Quartal 2027 könnten neue Rekordstände erreicht werden.

Neben den aktuellen Marktbewegungen stehen auch die wichtigsten Wirtschaftstermine des Tages im Fokus. Der Tagesausblick von wallstreetONLINE fasst die anstehenden Konjunkturdaten, Notenbanktermine und weitere potenziell marktbewegende Ereignisse zusammen. Anleger erhalten damit einen kompakten Überblick und können sich gezielt auf den Handelstag vorbereiten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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