Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 87,28 US-Dollar gehandelt und damit etwa ein halbes Prozent niedriger als am Vortag. Ein Preisanstieg zur Wochenmitte hat sich damit als nicht nachhaltig erwiesen.

Am Mittwoch waren die Ölpreise vorübergehend deutlich gestiegen. Die Notierung für Rohöl der Sorte Brent hatte zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel zugelegt. Am Markt wurde der Preissprung mit Medienberichten erklärt, wonach der russische Präsident Wladimir Putin eine Eskalation des Ukraine-Kriegs plane.