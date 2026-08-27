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    Ölpreise geben etwas nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreis fällt leicht auf 87,28 US-Dollar je Barrel
    • Iran-Diplomatie und freie Seewege drücken Preise
    • Brent seit Montag mehr als sechs Prozent günstiger
    Ölpreise geben etwas nach
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 87,28 US-Dollar gehandelt und damit etwa ein halbes Prozent niedriger als am Vortag. Ein Preisanstieg zur Wochenmitte hat sich damit als nicht nachhaltig erwiesen.

    Am Mittwoch waren die Ölpreise vorübergehend deutlich gestiegen. Die Notierung für Rohöl der Sorte Brent hatte zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel zugelegt. Am Markt wurde der Preissprung mit Medienberichten erklärt, wonach der russische Präsident Wladimir Putin eine Eskalation des Ukraine-Kriegs plane.

    Das Interesse der Anleger am Ölmarkt habe sich aber schnell wieder auf die Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs und eine Öffnung der Straße von Hormus für Öltransporte gerichtet, heißt es von Marktbeobachtern. Zuletzt hatte der Iran eine Einigung mit dem Oman auf eine Regelung der Schiffspassagen durch die Meerenge bekannt gegeben.

    Die Fortschritte bei den diplomatischen Bemühungen im Nahen Osten haben die Ölpreise im Verlauf der Woche deutlich nach unten gedrückt. Seit Montag hat sich der Preis für Rohöl der Sorte Brent um mehr als sechs Prozent verbilligt./jkr/stk





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