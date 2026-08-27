Trump erhöht Kanada-Zölle auf 50 Prozent – Kanada droht mit Gegenschlag

Trump begründet seine Maßnahmen erneut mit dem Vorwurf, Kanada beute die Vereinigten Staaten seit Jahren aus. Zugleich behauptet er, die USA seien wirtschaftlich nicht auf ihren Nachbarn angewiesen. Die Handelsdaten zeichnen ein anderes Bild: Kanada ist nach Mexiko der zweitgrößte Handelspartner der USA. Allein im ersten Halbjahr wurden Waren im Wert von rund 200 Milliarden US-Dollar aus Kanada importiert und Güter für etwa 175 Milliarden Dollar dorthin exportiert.

Der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada verschärft sich weiter. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die Importabgaben auf Autos, Lastwagen, Autoteile und Stahl aus Kanada ab dem 1. Januar 2027 auf 50 Prozent zu erhöhen. Derzeit gelten nach kanadischen Angaben bereits Zölle von 25 Prozent auf Fahrzeuge und Fahrzeugteile. Für Stahl, Aluminium und Kupfer liegen die US-Abgaben je nach Produkt zwischen 10 und 50 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach dem Scheitern nächtlicher Verhandlungen traten bereits Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden Dollar in Kraft. Betroffen sind unter anderem Hockeyschläger, Möbel, Honig und Wein. Kanada reagierte mit Gegenzöllen von bis zu 50 Prozent auf US-Produkte in vergleichbarer Größenordnung. Im Fokus stehen Stahl und Aluminium, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier sowie Elektronik. Zusätzlich kündigte die Regierung Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Unternehmen in Höhe von 7,5 Milliarden kanadischen Dollar an.

Kanadas Premierminister Mark Carney sprach von einem Angriff auf zentrale Industrien wie die Automobil-, Stahl- und Aluminiumbranche. Besonders verwundbar ist die Autoindustrie: 2024 gingen rund 85 Prozent der kanadischen Fahrzeugexporte in die USA. Millionen Arbeitsplätze in beiden Ländern hängen vom grenzüberschreitenden Handel ab.

Eine weitere Eskalationsstufe brachte Ontarios Premierminister Doug Ford ins Gespräch. Die Provinz könnte die Stromversorgung der US-Bundesstaaten New York, Michigan und Minnesota einschränken und den Zugang zu kritischen Rohstoffen begrenzen. Carney erklärte, solche Schritte bislang nicht erwogen zu haben, schloss sie aber ausdrücklich nicht aus.

Die wirtschaftliche Verflechtung ist vor allem im Energiesektor eng. Kanada ist der wichtigste ausländische Rohöllieferant der USA; zudem fließen Erdgas und Strom über die gemeinsame Grenze. Gegenzölle könnten daher auch US-Unternehmen und Verbraucher belasten.

Eine schnelle Einigung ist nicht absehbar. Trump hatte seine Zollpolitik bereits mehrfach als Druckmittel für andere Vorhaben eingesetzt, unter anderem für eine mögliche Wiederbelebung der Pipeline Keystone XL. Neue Verhandlungstermine gibt es derzeit nicht. эксперты warnen, dass der Konflikt Lieferketten, Investitionen und die Wettbewerbsfähigkeit beider Volkswirtschaften beeinträchtigen könnte.

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 11,93EUR auf Tradegate (26. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.