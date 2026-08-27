Austriacard wächst stark – doch DNP steht vor dem Squeeze-out

DNP kündigte an, nach Erfüllung dieser aufschiebenden Bedingung einen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre nach dem österreichischen Gesellschafter-Ausschlussgesetz einzuleiten. In der Folge soll Austriacard sowohl von der Wiener Börse als auch von der Euronext Athens genommen werden. Für Aktionäre, die das Angebot bislang nicht angenommen haben, läuft seit dem 26. August eine zusätzliche dreimonatige Annahmefrist. Sie endet am 26. November 2026. Der Angebotspreis beträgt 10 Euro je Aktie in bar.

Die österreichische Austriacard Holdings steht vor einem tiefgreifenden Eigentümerwechsel. Dai Nippon Printing (DNP) hat im Rahmen seines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots rund 96,55 Prozent der Aktien angedient bekommen. Damit verfügt der japanische Konzern über eine ausreichende Mehrheit, um die vollständige Übernahme vorzubereiten. Voraussetzung bleibt allerdings die noch ausstehende Genehmigung der österreichischen Investitionskontrollbehörde.

Operativ präsentierte Austriacard zugleich solide Halbjahreszahlen. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 14 Prozent auf 186,6 Millionen Euro. Besonders dynamisch entwickelte sich das zweite Quartal mit einem Umsatzplus von 20 Prozent. Wachstumstreiber waren Digital Technologies sowie Identity & Payment Solutions. Das Digitalgeschäft legte, vor allem dank umfangreicher Digitalisierungsprojekte im griechischen öffentlichen Sektor, um 93 Prozent auf 29,1 Millionen Euro zu. Identity & Payment wuchs um 13 Prozent auf 117,6 Millionen Euro. Das Geschäft mit Fintechs in Großbritannien und den USA sowie Lösungen zur Bürgeridentifikation in Afrika stützten die Entwicklung.

Regional erzielte das Segment Western Europe, Nordics, Americas ein Umsatzplus von 23 Prozent auf 67,3 Millionen Euro. MEA, also Türkiye, Nahost und Afrika, wuchs um 26 Prozent auf 20,5 Millionen Euro. Im Kernsegment CEE stiegen die Erlöse dagegen nur um sieben Prozent auf 111,5 Millionen Euro. Belastend wirkten Rückgänge im rumänischen Post- und Druckgeschäft sowie hohe Vergleichswerte bei Kartenprojekten.

Das EBITDA erhöhte sich um zehn Prozent auf 19,4 Millionen Euro, die Marge sank jedoch von 10,8 auf 10,4 Prozent. Preisdruck bei Bankkarten, höhere Fremdleistungskosten und transaktionsbedingte Sonderaufwendungen belasteten die Profitabilität. Bereinigt lag das EBITDA bei 21,9 Millionen Euro. Der Nettogewinn stieg dank operativer Verbesserungen und eines Einmalertrags aus dem Verkauf einer Beteiligung um 135 Prozent auf 5,8 Millionen Euro.

Finanziell bleibt die Lage anspruchsvoll: Der operative Cashflow war mit 9,3 Millionen Euro negativ, die Nettoverschuldung stieg auf 103,9 Millionen Euro. Für 2026 erwartet das Management nun ein niedrig zweistelliges Umsatzwachstum, zugleich aber einen leichten Rückgang des ausgewiesenen EBITDA.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 9,865EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.