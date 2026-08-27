US-Kanada-Handelsstreit eskaliert: Trumps Zölle werden zum Wahlrisiko

Derzeit verlangen die Vereinigten Staaten nach kanadischen Angaben auf Grundlage des sogenannten Abschnitts 232 des Trade Expansion Acts von 1962 Zölle von 25 Prozent auf importierte Autos, Lastwagen und entsprechende Bauteile. Für Stahl, Aluminium und Kupfer gelten bereits Abgaben zwischen zehn und 50 Prozent. Trump begründete seine neue Drohung erneut mit dem Vorwurf, Kanada habe die USA über Jahre hinweg wirtschaftlich „ausgebeutet“. Zugleich behauptete er, die Vereinigten Staaten seien auf den Handel mit ihrem nördlichen Nachbarn nicht angewiesen.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und Kanada spitzt sich weiter zu. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die Importabgaben auf Autos, Lastwagen, Autoteile und Stahl aus Kanada ab dem 1. Januar 2027 auf 50 Prozent zu erhöhen. Die Ankündigung veröffentlichte er auf seiner Plattform Truth Social. Unternehmen könnten die Zölle weiterhin umgehen, indem sie ihre Produktion in die USA verlagerten, erklärte Trump.

Die Handelsdaten zeichnen allerdings ein anderes Bild. Nach Angaben des US-Zensus wurden im laufenden Jahr bis Juni Waren im Wert von rund 200 Milliarden US-Dollar aus Kanada importiert. Die US-Ausfuhren nach Kanada beliefen sich auf etwa 175 Milliarden Dollar. Damit ist Kanada der zweitgrößte Handelspartner der Vereinigten Staaten – hinter Mexiko. Hohe Zölle könnten somit auch US-Unternehmen und Verbraucher treffen, insbesondere in Branchen mit eng verflochtenen Lieferketten.

Die jüngste Eskalationsstufe folgte auf das Scheitern nächtlicher Verhandlungen zwischen Washington und Ottawa. Kurz darauf traten US-Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden Dollar in Kraft. Betroffen sind unter anderem Hockeyschläger, Möbel, Honig und Wein. Das entspricht etwa fünf Prozent der gesamten US-Einfuhren aus Kanada.

Kanadas Premierminister Mark Carney kündigte als Reaktion Gegenzölle von bis zu 50 Prozent auf US-Produkte im Wert von 27,6 Milliarden kanadischen Dollar an. Im Fokus stehen Stahl und Aluminium, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier sowie Elektronik. Die Maßnahmen sollen die heimische Industrie schützen und ihr ermöglichen, mit US-Produkten zu konkurrieren.

Ottawa setzt dabei nicht nur auf wirtschaftlichen, sondern auch auf politischen Druck. Industrieministerin Mélanie Joly erklärte, Kanada wolle gezielt Waren besteuern, die einzelne US-Bundesstaaten besonders treffen. Im Blick stehen unter anderem Fisch und Meeresfrüchte im Bundesstaat Maine. Dort tritt die republikanische Senatorin Susan Collins bei den Zwischenwahlen zur Wiederwahl an. Da im November rund ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt werden, könnten die kanadischen Gegenzölle für die Republikaner innenpolitisch zum Problem werden.

Aluminium wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 3.187PKT auf Ariva Indikation (26. August 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.

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