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    ADLER Group: Starkes Vermietungsgeschäft im 1. Halbjahr

    Starkes Mietwachstum, sinkende Leerstände und ein fokussiertes Berliner Portfolio: Adler Group meldet für das erste Halbjahr 2026 Fortschritte bei Erträgen, Schuldenabbau und Ergebnis.

    ADLER Group: Starkes Vermietungsgeschäft im 1. Halbjahr
    Foto: cegoh - pixabay
    • Adler Group erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 3,0 % und senkte die Leerstandsquote auf sehr niedrige 0,9 %.
    • Das Mietportfolio umfasste zum 30. Juni 2026 insgesamt 17.465 Einheiten, davon 17.416 im Raum Berlin, mit einem Wert von 3,5 Mrd. EUR.
    • Die durchschnittliche Wohnungsmiete stieg innerhalb eines Jahres von 8,45 auf 8,68 EUR pro Quadratmeter und Monat.
    • Durch Verkäufe erzielte Adler seit Jahresbeginn Nettoerlöse von 201 Mio. EUR, die vor allem zur Rückzahlung der 1L New Money Facility und zum Schuldenabbau verwendet wurden.
    • Die Nettomieteinnahmen sanken aufgrund des kleineren Portfolios von 68 auf 63 Mio. EUR; die Jahresprognose von 124 bis 129 Mio. EUR wurde bestätigt.
    • Das Nettoergebnis verbesserte sich von minus 381 auf minus 160 Mio. EUR, während der LTV bei 79,2 % lag; 97 % der Finanzschulden werden erst 2028 oder später fällig.

    Der Kurs von ADLER Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1320EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,75 % im Minus.


    ADLER Group

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    ISIN:LU1250154413WKN:A14U78
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