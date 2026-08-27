ADLER Group: Starkes Vermietungsgeschäft im 1. Halbjahr
Starkes Mietwachstum, sinkende Leerstände und ein fokussiertes Berliner Portfolio: Adler Group meldet für das erste Halbjahr 2026 Fortschritte bei Erträgen, Schuldenabbau und Ergebnis.
Foto: cegoh - pixabay
- Adler Group erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 3,0 % und senkte die Leerstandsquote auf sehr niedrige 0,9 %.
- Das Mietportfolio umfasste zum 30. Juni 2026 insgesamt 17.465 Einheiten, davon 17.416 im Raum Berlin, mit einem Wert von 3,5 Mrd. EUR.
- Die durchschnittliche Wohnungsmiete stieg innerhalb eines Jahres von 8,45 auf 8,68 EUR pro Quadratmeter und Monat.
- Durch Verkäufe erzielte Adler seit Jahresbeginn Nettoerlöse von 201 Mio. EUR, die vor allem zur Rückzahlung der 1L New Money Facility und zum Schuldenabbau verwendet wurden.
- Die Nettomieteinnahmen sanken aufgrund des kleineren Portfolios von 68 auf 63 Mio. EUR; die Jahresprognose von 124 bis 129 Mio. EUR wurde bestätigt.
- Das Nettoergebnis verbesserte sich von minus 381 auf minus 160 Mio. EUR, während der LTV bei 79,2 % lag; 97 % der Finanzschulden werden erst 2028 oder später fällig.
Der Kurs von ADLER Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1320EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,75 % im
Minus.
+1,51 %
+1,51 %
+0,75 %
-24,23 %
-38,86 %
-76,95 %
-99,37 %
-99,61 %
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