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    Dermapharm: Ergebnis steigt kräftig – Jahresziele bestätigt

    Dermapharm: Ergebnis steigt kräftig – Jahresziele bestätigt
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    **Dermapharm steigert Ergebnis deutlich und bestätigt Jahresziele**

    Die Dermapharm Holding SE hat im ersten Halbjahr 2026 ihr profitables Wachstum fortgesetzt. Der Umsatz des Pharma- und Gesundheitsprodukteherstellers erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent auf 591,0 Millionen Euro. Deutlich dynamischer entwickelte sich das Ergebnis: Das bereinigte EBITDA stieg um 10,3 Prozent auf 163,2 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 25,8 auf 27,6 Prozent.

    Wesentlicher Wachstumstreiber war das Segment „Markenarzneimittel“. Der Umsatz legte um 11,6 Prozent auf 321,9 Millionen Euro zu. Dazu trugen sowohl das organische Wachstum des nationalen und internationalen Geschäfts als auch die erstmals berücksichtigten Beiträge der neu erworbenen Gesellschaften Mucos und F. Trenka bei. Das bereinigte EBITDA wuchs um 8,0 Prozent auf 137,0 Millionen Euro. Die Marge ging allerdings leicht von 43,9 auf 42,6 Prozent zurück. Beim unbereinigten EBITDA verzeichnete Dermapharm aufgrund von Sondereffekten einen Anstieg um 26,4 Prozent auf 158,8 Millionen Euro.

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    Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ blieb der Umsatz mit 177,4 Millionen Euro nahezu stabil. Verbesserte Rohertragsmargen und positive Währungseffekte sorgten jedoch für eine überproportionale Ergebnissteigerung. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 14,5 Prozent auf 29,3 Millionen Euro, die Marge stieg auf 16,5 Prozent. Für das zweite Halbjahr erwartet Dermapharm insbesondere bei Cernelle, Euromed und Arkopharma weitere Impulse.

    Das Parallelimportgeschäft entwickelte sich beim Umsatz rückläufig. Im Zuge einer konsequenten Portfoliooptimierung sank der Erlös um 14,0 Prozent auf 91,6 Millionen Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Ertragslage deutlich. Das unbereinigte EBITDA lag mit minus 0,2 Millionen Euro nahezu am Break-even, nach minus 2,9 Millionen Euro im Vorjahr. Dermapharm setzt damit verstärkt auf margenstärkere Produkte.

    Das unbereinigte Konzern-EBITDA stieg insgesamt um 27,3 Prozent auf 184,5 Millionen Euro. Darin enthalten sind unter anderem positive Einmaleffekte im Zusammenhang mit dem Erwerb der Mucos-Gruppe.

    Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose. Für 2026 wird weiterhin ein Umsatz zwischen 1,182 und 1,218 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 331 bis 341 Millionen Euro erwartet. Jefferies beließ Dermapharm nach den endgültigen Zahlen auf „Hold“ mit einem Kursziel von 44 Euro. Analyst Fabian Piasta verwies auf die bestätigten Eckdaten und stellte für Arkopharma ein stärkeres zweites Halbjahr in Aussicht.



    Dermapharm Holding

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    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 40,30EUR auf Tradegate (27. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.




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