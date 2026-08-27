Klingbeil lehnt Zuckersteuer für Zero-Getränke ab – Streit entbrannt

Hintergrund ist ein internes Arbeitspapier des Bundesfinanzministeriums, das am Dienstag öffentlich geworden war. Darin wurde vorgeschlagen, neben klassischen Limonaden auch Zero- und Light-Getränke, Biermischgetränke, Haferdrinks, Eistees sowie Fertigkaffees in die Abgabe einzubeziehen. Erfasst werden sollten Getränke mit „Zucker und/oder Süßungsmitteln“ sowie zucker- oder süßungsmittelhaltige Granulate. Ausgenommen wären demnach unter anderem reine Milch und 100-prozentige Fruchtsäfte.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat Pläne für eine Ausweitung der geplanten Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke zurückgewiesen. „Das mache ich nicht. Das wird nicht kommen“, erklärte der SPD-Vorsitzende in einem Instagram-Video. Eine „Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke“ ergebe keinen Sinn.

Klingbeil betonte, das Papier gebe lediglich einen vorläufigen Diskussionsstand wieder. Vor politischen Entscheidungen würden die Fachleute der beteiligten Ministerien unterschiedliche Optionen prüfen – auch solche, die später nicht weiterverfolgt würden. Der Vorschlag sei weder politisch abgestimmt noch innerhalb der Koalition beschlossen. Eine offene interne Debatte müsse möglich bleiben, sagte der Finanzminister. Andernfalls werde politische Entscheidungsfindung erschwert.

Die Pläne stoßen dennoch auf erheblichen Widerstand. Grünen-Chef Felix Banaszak erklärte, seine Partei stehe einer Zuckersteuer grundsätzlich positiv gegenüber. Ihr Ziel müsse jedoch darin bestehen, den hohen Zuckerkonsum und damit verbundene Gesundheitsrisiken zu reduzieren. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass die Abgabe lediglich zur Schließung von Haushaltslücken eingesetzt werde. Eine solche Zweckentfremdung würde die Akzeptanz in der Bevölkerung beschädigen, warnte Banaszak.

Auch innerhalb der Bundesregierung und der Union sind die Überlegungen umstritten. Das Bundesagrarministerium kündigte Widerstand an, aus der Unionsfraktion kam ebenfalls Kritik. Befürchtet wird, dass eine zu weit gefasste Regelung Verbraucher und Unternehmen unnötig belasten und den politischen Kompromiss gefährden könnte.

Das „Handelsblatt“ plädierte in einem Kommentar für eine Konzentration auf wissenschaftlich belegte Gesundheitsrisiken. Künstliche Süßstoffe seien zwar in großen Mengen nicht unbedenklich, die nachgewiesenen Risiken lägen jedoch deutlich unter denen eines hohen Zuckerkonsums. Eine Ausweitung auf zahlreiche weitere Produktgruppen könne die ursprünglich gesundheitspolitisch begründete Reform verwässern. Zugleich könnte eine gezielte Zuckersteuer nach Ansicht des Blattes sowohl Lenkungswirkung entfalten als auch zusätzliche Einnahmen für die gesetzliche Krankenversicherung generieren.

Zucker wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 0,176USD auf Ariva Indikation (27. August 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.