LLB baut Engagement aus: Kletterhalle und LIHGA im Fokus

Als Sponsorin unterstützt die LLB die neue Kletterhalle Rhiblok, die am 26. September 2026 offiziell eröffnet wird. Die Anlage soll Menschen aller Altersgruppen offenstehen und Raum für Sport, Begegnung sowie persönliche Entwicklung schaffen. Initiiert und vorangetrieben wurde das Projekt vom Liechtensteiner Alpenverein. Dem Bau gingen laut LLB mehrere Jahre Planung, umfangreiches ehrenamtliches Engagement und die Unterstützung zahlreicher Beteiligter voraus.

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) baut ihr Engagement im heimischen Umfeld weiter aus. In zwei Mitteilungen kündigte das Institut sowohl die Unterstützung der neuen Kletterhalle Rhiblok als auch die Fortsetzung seiner Partnerschaft mit der Gewerbe- und Erlebnismesse LIHGA an. Beide Aktivitäten unterstreichen den Anspruch der Bank, über ihre Rolle als Finanzdienstleisterin hinaus zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung Liechtensteins beizutragen.

Mit der vielseitigen Infrastruktur sollen insbesondere der Freizeit-, Breiten- und Nachwuchssport gefördert werden. LLB-Gruppenchef Christoph Reich betonte, dass Klettern Werte wie Vertrauen, Verantwortung und Gemeinschaft vermittle. Rhiblok werde damit zu einem Ort, an dem Menschen zusammenkommen, persönliche Grenzen überwinden und nachhaltige Erfolgserlebnisse sammeln könnten. Für die in Liechtenstein verwurzelte Bank sei das Projekt ein Beispiel für ein Engagement, das langfristig zur Lebensqualität und Attraktivität des Landes beitrage.

Auch die Verbindung zur regionalen Wirtschaft will die LLB fortsetzen. 2026 bleibt sie Finanzpartnerin der LIHGA, der wichtigsten Gewerbe- und Erlebnismesse Liechtensteins. Im Mittelpunkt der Partnerschaft stehen persönliche Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die Vernetzung regionaler Akteure sowie der Austausch über aktuelle Herausforderungen und Zukunftsthemen.

Die Firmenkundenberaterinnen und -berater der Bank werden während der gesamten Messe vor Ort sein und die Aussteller direkt an ihren Ständen besuchen. Zusätzlich veranstaltet die LLB am Freitag, 18. September 2026, einen Aussteller-Apéro im LIHGA-Café. Der Anlass soll Unternehmern Gelegenheit bieten, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kooperationen anzustoßen.

Mit beiden Partnerschaften positioniert sich die LLB als aktive Unterstützerin des Standorts Liechtenstein. Das Institut versteht sich dabei nicht nur als Finanzierungspartner, sondern auch als Vermittlerin von Begegnungen und Impulsen für Gesellschaft und Wirtschaft.

Die mehrheitlich dem Land Liechtenstein gehörende und an der SIX kotierte LLB-Gruppe beschäftigte per Mitte 2026 insgesamt 1.516 Mitarbeitende. Ihr Geschäftsvolumen belief sich zum 30. Juni auf 132,1 Milliarden Franken. Am 23. September folgt ein Investors Day zur neuen Strategie. Wegen der **ca. 400 Wörter**.

Die Liechtensteinische Landesbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 122,8EUR auf Tradegate (26. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.