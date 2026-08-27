KTM-Mutter Bajaj Mobility zurück in der Gewinnzone – Umsatz explodiert

Auch bei der Profitabilität erzielte der Konzern einen wichtigen Fortschritt. Das EBITDA belief sich im zweiten Quartal auf 32,0 Millionen Euro, die Marge erreichte 8,7 Prozent. Das EBIT lag mit 1,3 Millionen Euro erstmals seit Abschluss der insolvenzrechtlichen Sanierungsverfahren wieder im positiven Bereich. Im Vorjahresquartal hatte Bajaj Mobility – bereinigt um einen Sanierungsgewinn – noch ein EBIT von minus 164,7 Millionen Euro ausgewiesen.

Die Bajaj Mobility AG, Muttergesellschaft des Motorradherstellers KTM, hat im zweiten Quartal 2026 ihre operative Erholung deutlich beschleunigt. Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um 60,5 Prozent auf 370,2 Millionen Euro. Besonders dynamisch entwickelte sich das Motorradgeschäft der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS: Der Umsatz mehr als verdoppelte sich auf 307,3 Millionen Euro, während der Absatz um 71 Prozent auf 48.672 Motorräder zunahm.

Ein wesentlicher Treiber der Verbesserung war neben dem Umsatzwachstum die Senkung der Kostenbasis. Die Overhead-Kosten gingen im zweiten Quartal um 56,9 Millionen Euro auf 87,0 Millionen Euro zurück. Die im ersten Quartal eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen umfassten unter anderem den Abbau von rund 500 Stellen, vor allem in der Verwaltung und im mittleren Management. Nach Angaben des Unternehmens trug die Kostenreduktion rund ein Viertel zur Margenverbesserung bei.

Für das gesamte erste Halbjahr meldete Bajaj Mobility einen Umsatzanstieg um 65 Prozent auf 701,4 Millionen Euro. Der Motorradumsatz kletterte um 109,1 Prozent auf 579,6 Millionen Euro. Insgesamt verkaufte die Gruppe 89.004 Motorräder; einschließlich der über Bajaj Auto in Indien vertriebenen Fahrzeuge wurden weltweit 147.572 Einheiten abgesetzt. Das EBITDA drehte von minus 183,3 Millionen auf plus 37,6 Millionen Euro, die Marge lag bei 5,4 Prozent. Das EBIT blieb im Halbjahr mit minus 24,8 Millionen Euro jedoch noch negativ. Der Free Cashflow verbesserte sich auf minus 22,1 Millionen Euro.

Finanzielle Stabilität soll zudem eine Refinanzierung der Tochter KTM über mehr als 550 Millionen Euro sichern. Gleichzeitig wurden die weltweiten Lagerbestände von Konzern und Händlern seit Jahresbeginn um 10.190 Motorräder reduziert.

Für die zweite Jahreshälfte kündigte das Management weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der Profitabilität an. Im Fokus stehen Portfolio-Bereinigung, Effizienzsteigerungen und eine gezieltere Steuerung von Produkten und Projekten. Neue Modelle sowie Erfolge im Motorsport sollen die Marktposition der Marken zusätzlich stärken. Geopolitische Risiken und mögliche Lieferengpässe bei Komponenten bleiben jedoch wesentliche Unsicherheitsfaktoren.

Die PIERER Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 34,80EUR auf Tradegate (27. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar