EVN steigert Gewinn trotz Wind- und Wasserflaute um 20,8 Prozent

Der Umsatz stieg im Zeitraum von Oktober 2025 bis Juni 2026 um 3,1 Prozent auf 2,43 Milliarden Euro. Maßgeblich waren höhere Erlöse der Verteilnetzgesellschaften in Niederösterreich und Bulgarien. Auch der regulierte Energievertrieb in Bulgarien entwickelte sich positiv. Belastend wirkten dagegen niedrigere Erlöse aus der erneuerbaren Erzeugung sowie der ausgelaufene Vertrag des Kraftwerks Theiß zur Bereitstellung von Reserveleistung für den österreichischen Übertragungsnetzbetreiber APG.

Die EVN hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025/26 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Trotz eines deutlich unterdurchschnittlichen Wind- und Wasserdargebots in den Kernmärkten lagen Umsatz, EBITDA und Konzernergebnis über den Vorjahreswerten. Der niederösterreichische Energie- und Wasserversorger profitierte dabei vor allem von regulatorischen Preiseffekten im Netzgeschäft, einer operativen Erholung im Energievertrieb sowie positiven Finanz- und Einmaleffekten.

Das EBITDA erhöhte sich um 4,9 Prozent auf 748,5 Millionen Euro. Dazu trug insbesondere die Normalisierung des operativen Ergebnisses der EVN KG bei, die für den Energievertrieb verantwortlich ist. Der Ergebnisanteil at-equity einbezogener Unternehmen mit operativem Charakter stieg um 9,1 Prozent auf 128,7 Millionen Euro. Höhere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen sowie gestiegene Netz- und Beschaffungskosten begrenzten den Ergebniszuwachs.

Wegen des hohen Investitionsvolumens legten die Abschreibungen um 8,1 Prozent auf 288,1 Millionen Euro zu. Das EBIT stieg dennoch um 3,0 Prozent auf 460,4 Millionen Euro. Ein verbessertes Finanzergebnis, unterstützt durch Veranlagungserträge und die Dividende der Verbund AG, führte zu einem Anstieg des Ergebnisses vor Steuern um 6,6 Prozent auf 576,3 Millionen Euro. Das Konzernergebnis sprang um 20,8 Prozent auf 525,1 Millionen Euro. Darin enthalten ist ein Ergebnisbeitrag von 32,5 Millionen Euro aus einem aufgegebenen Geschäftsbereich, nach einem Verlust von zehn Millionen Euro im Vorjahr.

Die Investitionen erreichten mit mehr als 500 Millionen Euro einen Rekordstand. Rund 80 Prozent flossen nach Niederösterreich, unter anderem in Netze, erneuerbare Energien, Batteriespeicher und Trinkwasserversorgung. Die Windkraftkapazität wurde durch neue Anlagen und Repowering auf 570 Megawatt ausgebaut. In Nordmazedonien nahm EVN zudem den erweiterten Batteriespeicher in Probishtip mit 40 Megawattstunden in Betrieb.

Trotz höherer Investitionen sank die Nettoverschuldung auf 942,2 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet EVN nun ein Konzernergebnis zwischen 470 und 490 Millionen Euro.

Die EVN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 28,70EUR auf Tradegate (27. August 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

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