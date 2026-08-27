ASTA Energy Solutions: Gewinn mehr als verdoppelt – Ausblick angehoben

Die Umsatzerlöse legten um 22,2 Prozent auf 435,8 Millionen Euro zu. Noch stärker wuchs der sogenannte Net Value Sales, der den von ASTA selbst erwirtschafteten Nettowertanteil der Umsätze abbildet. Er erhöhte sich um 33,2 Prozent auf 98,4 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um 54,2 Prozent auf 37,0 Millionen Euro, nach 24,0 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Die Kennzahl ist nicht Bestandteil der IFRS-Rechnungslegung und wurde unter anderem um einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Börsengangs bereinigt.

Die ASTA Energy Solutions AG hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert. Der österreichische Hersteller von Kupferlösungen für Stromerzeugung, Übertragung und E-Mobilität erzielte nach eigenen Angaben ein Nettoergebnis von 22,5 Millionen Euro. Damit wurde der Vorjahreswert von 10,0 Millionen Euro um 125 Prozent übertroffen.

Als wesentlichen Wachstumstreiber nennt ASTA die anhaltend hohe Nachfrage nach Komponenten für Leistungstransformatoren und den weltweiten Ausbau der Energieinfrastruktur. Die zunehmende Integration erneuerbarer Energien erfordert Investitionen in Stromnetze und Übertragungskapazitäten. Zusätzliche mehrjährige Verträge mit den OEMs Siemens Energy, GE Vernova und Andritz sollen nach Unternehmensangaben die künftige Auslastung und Planungssicherheit verbessern. Die Vereinbarungen sichern Abnahmemengen und unterstützen die laufenden Kapazitätserweiterungen in Österreich, Brasilien, China und Indien.

Deutlich verbessert hat sich auch die Finanzlage. Die liquiden Mittel stiegen zum 30. Juni auf 131,6 Millionen Euro, verglichen mit 47,3 Millionen Euro zum Jahresende 2025. Gleichzeitig erhöhte sich die Eigenkapitalquote von 24,9 auf 45,9 Prozent. Aus einer Nettoverschuldung von 56,6 Millionen Euro wurde innerhalb eines halben Jahres eine Nettoliquidität von 47,4 Millionen Euro. Darlehen von nahestehenden und verbundenen Unternehmen wurden um 24,8 Millionen Euro zurückgeführt.

Der operative Cashflow lag bei 3,1 Millionen Euro und verbesserte sich damit gegenüber dem negativen Vorjahreswert von 3,0 Millionen Euro. Bereinigt um den Aufbau des Working Capital, der vor allem durch höhere Kupferpreise und größere Volumina bedingt war, belief sich der Mittelzufluss auf 28,8 Millionen Euro. Der Free Cashflow stieg trotz Investitionen von 22,8 Millionen Euro auf 10,6 Millionen Euro im Vorjahr.

Für 2026 bestätigt ASTA die bereits angehobene Prognose. Das bereinigte EBITDA soll zwischen 60 und 64 Millionen Euro liegen. Die Umsatzprognose bleibt unverändert. Seit dem Börsengang im Januar 2026 ist das Unternehmen im SDAX vertreten.

Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,30 % und einem Kurs von 57,40EUR auf Tradegate (27. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

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