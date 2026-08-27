BERENBERG stuft Dermapharm auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Markenarzneimitteln treibe die Unternehmensprofitabilität nach oben, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Im Parallelimportbereich trage die Portfoliooptimierung Früchte./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 16:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 40,30EUR auf Tradegate (27. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Dermapharm

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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