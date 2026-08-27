BERENBERG stuft Dermapharm auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Markenarzneimitteln treibe die Unternehmensprofitabilität nach oben, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Im Parallelimportbereich trage die Portfoliooptimierung Früchte./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 40,30EUR auf Tradegate (27. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
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