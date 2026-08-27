NVIDIA - Aktie schießt in die Höhe +4,72 % - 27.08.2026

Mit einer Performance von +4,72 % konnte die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 188,68€, mit einem Plus von +4,72 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die NVIDIA Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um +1,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +18,42 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,27 % 1 Monat +3,83 % 3 Monate +3,26 % 1 Jahr +20,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.08.2026, 08:16 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIAs starke Quartalszahlen und eine erwartete Umsatzsteigerung von 70 %, deutlich über den Analystenschätzungen. Trotz des Wachstums bleibt die Aktie nach dem jüngsten Rückgang volatil; eine Erholung wird diskutiert. Einige sehen unter 210 US-Dollar Kaufkurse und 250 bis 300 US-Dollar als angemessene Bewertung. Zinsen, Inflation und hohe Erwartungen könnten den Kurs belasten, langfristig gilt NVIDIA vielen als attraktiv bewertet und aussichtsreich.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,59 Bil. € wert.

Nvidia liefert starke Zahlen, doch die Freude hält sich in Grenzen. Hartnäckige US-Inflation schürt neue Zinsängste. Jetzt warten DAX, US-Dollar, Gold und Anleihen auf Jackson Hole.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia von 315 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Titan habe sich in Erinnerung gebracht, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag nach dem …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,01 %. Intel notiert im Plus, mit +1,00 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,34 %. Broadcom legt um +0,92 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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