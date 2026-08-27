AIXTRON Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 27.08.2026

Mit einer Performance von +3,63 % konnte die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,99€, mit einem Plus von +3,63 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die AIXTRON Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -29,37 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +2,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,55 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +118,49 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,03 % 1 Monat -7,55 % 3 Monate -29,37 % 1 Jahr +191,01 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 27.08.2026, 08:17 Uhr

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,32 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,37 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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