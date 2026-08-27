ASTA Energy Solutions Aktie explodiert - 27.08.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ASTA Energy Solutions Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -29,72 % verkraften.

Am heutigen Handelstag konnte die ASTA Energy Solutions Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,41 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASTA Energy Solutions Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 58,00€, mit einem Plus von +7,41 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um -7,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,63 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ASTA Energy Solutions einen Anstieg von +32,68 %.

ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,17 % 1 Monat -9,63 % 3 Monate -29,72 % 1 Jahr +32,68 %

Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

Stand: 27.08.2026, 08:17 Uhr

Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 825,76 Mio. € wert.

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Die starke Nachfrage aus dem Energiesektor sorgt beim Kupferspezialisten Asta Energy deutlich für Auftrieb. So kletterte der Umsatz im ersten Halbjahr um gut ein Fünftel auf knapp 436 Millionen Euro, wie der SDax-Neuling am Donnerstag im …

ASTA delivered a powerful first half of 2026, combining strong top-line growth, sharply higher profitability and a reinforced balance sheet backed by major new OEM contracts.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BayWa, SMA Solar Technology und Co.

BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,32 %. SMA Solar Technology notiert im Plus, mit +0,82 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +0,80 %.

ASTA Energy Solutions Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASTA Energy Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASTA Energy Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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