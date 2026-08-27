Lang & Schwarz Aktie stürzt brutal ab -9,35 % - 27.08.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,35 % verliert die Lang & Schwarz Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Lang & Schwarz mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -39,42 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -11,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lang & Schwarz -20,05 % verloren.

Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,76 % 1 Monat -4,96 % 3 Monate -39,42 % 1 Jahr -14,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.08.2026, 08:19 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholungschancen der Lang-&-Schwarz-Aktie trotz des Wegfalls eines Großkunden und des damit verbundenen Umsatzrisikos. Optimisten setzen auf das Multi-Market-Maker-Modell, Tokenisierung, Kostensenkungen und neue Geschäftsfelder. Diskutiert werden für 2027 rund 2 € EPS, Dividenden von 2 € und Kurse von 16–24 €. Skeptiker erwarten zunächst schwache Zahlen und mögliche Rücksetzer.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,69 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Boerse, Visa (A) und Co.

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,14 %. Cboe Global Markets notiert im Plus, mit +1,12 %. Euronext legt um +0,62 % zu

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.