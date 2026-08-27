Marvell Technology Aktie weiter aufwärts - 27.08.2026

Mit einer Performance von +3,85 % konnte die Marvell Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +2,16 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 218,45€, mit einem Plus von +3,85 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Marvell Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,15 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Marvell Technology +196,99 % gewonnen.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,33 % 1 Monat +24,15 % 3 Monate +17,54 % 1 Jahr +239,42 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 27.08.2026, 08:19 Uhr

Es gibt 876 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 191,05 Mrd. € wert.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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