Ein starkes Preisumfeld für Neodym-Praseodym (NdPr), steigende Produktionsmengen und langfristig gesicherte Abnahmeverträge haben Lynas Rare Earths (WKN 871899) ein historisches Geschäftsjahr 2026 beschert. Der australische Spezialist für Seltene Erden nutzte die wachsende globale Nachfrage nach kritischen Mineralien außerhalb Chinas und steigerte seinen Jahresumsatz auf den Rekordwert von 977,9 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn nach Steuern kletterte im Vergleich zum Vorjahr von 8,0 Millionen auf 222,4 Millionen US-Dollar.

NdPr-Preise und gesicherte Abnahmen treiben die Marge

Haupttreiber dieses Ergebnissprungs war das Schlüsselprodukt NdPr (Neodym/Praseodym), das für die Herstellung von Hochleistungsmagneten in Elektromotoren und Windkraftanlagen essenziell ist. Die Absatzmenge von NdPr stieg um 12 Prozent auf 7.337 Tonnen, während der Gesamtausstoß an Seltene-Erden-Oxiden um 11 Prozent auf 12.122 Tonnen zulegte. Über das gesamte Portfolio hinweg erzielte Lynas einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 80,70 US-Dollar je Kilogramm – ein neuer Höchstwert für das Unternehmen.

NdPr-Preise und gesicherte Abnahmen treiben die Marge



Haupttreiber dieses Ergebnissprungs war das Schlüsselprodukt NdPr (Neodym/Praseodym), das für die Herstellung von Hochleistungsmagneten in Elektromotoren und Windkraftanlagen essenziell ist. Die Absatzmenge von NdPr stieg um 12 Prozent auf 7.337 Tonnen, während der Gesamtausstoß an Seltene-Erden-Oxiden um 11 Prozent auf 12.122 Tonnen zulegte. Über das gesamte Portfolio hinweg erzielte Lynas einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 80,70 US-Dollar je Kilogramm – ein neuer Höchstwert für das Unternehmen.

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Lynas Rare Earths mit Rekordergebnis - Jahresumsatz nähert sich Milliardengrenze

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