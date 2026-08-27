ANALYSE-FLASH
UBS hebt Bilfinger auf 'Buy' - Attraktive Bewertung
- UBS stuft Bilfinger von Neutral auf Buy hoch
- Kursziel sinkt von 107 auf 102 Euro je Aktie
- Auftragseingang positiv, Bewertung bleibt attraktiv
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger zwar etwas gestutzt von 107 auf 102 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach dem zweiten Quartal seien die Erwartungen an die Marge des Industriedienstleisters gesunken und hätten das Enttäuschungsrisiko für das Gesamtjahr weitgehend eliminiert, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Der Auftragseingang habe derweil positiv überrascht. Calvet lobte zudem die attraktive Aktienbewertung und sieht einen günstigen Einstiegszeitpunkt./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 83,00 auf Tradegate (27. August 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,13 Mrd..
Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +22,74 %/+56,44 % bedeutet.
Analyst: UBS
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Der MDAX-Konzern Bilfinger, der als Dienstleister entlang der
gesamten Wertschöpfungskette von Industrieanlagen von den
Infrastrukturprogrammen der Bundesregierung profitieren dürfte,
spürt trotz hoher Nachfrage die Folgen verschobener
Kundenprojekte. Die schwächere Auslastung drückt auf die Margen
und hat die Aktie deutlich zurückgeworfen. Zugleich bleiben
Auftragsbestand und Projektpipeline solide, der Vorstand rechnet
mit Nachholeffekten in den kommenden Monaten.
PLATOW analysiert, ob die Risiken inzwischen ausreichend eingepreist sind oder die operative Delle noch länger auf der Aktie lasten könnte:
https://www.platow.de/deutsche-aktien/bilfinger-muss-die-wachstumsdelle-schnell-ausbuegeln/