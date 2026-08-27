UBS hebt Bilfinger auf 'Buy' - Attraktive Bewertung

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 83,00 auf Tradegate (27. August 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,13 Mrd..

Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +22,74 %/+56,44 % bedeutet.