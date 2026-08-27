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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Bilfinger auf 'Buy' - Attraktive Bewertung

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Bilfinger von Neutral auf Buy hoch
    • Kursziel sinkt von 107 auf 102 Euro je Aktie
    • Auftragseingang positiv, Bewertung bleibt attraktiv
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Bilfinger auf 'Buy' - Attraktive Bewertung
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger zwar etwas gestutzt von 107 auf 102 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach dem zweiten Quartal seien die Erwartungen an die Marge des Industriedienstleisters gesunken und hätten das Enttäuschungsrisiko für das Gesamtjahr weitgehend eliminiert, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Der Auftragseingang habe derweil positiv überrascht. Calvet lobte zudem die attraktive Aktienbewertung und sieht einen günstigen Einstiegszeitpunkt./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 83,00 auf Tradegate (27. August 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,13 Mrd..

    Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +22,74 %/+56,44 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 87,26, was eine Steigerung von +5,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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