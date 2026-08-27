DAX noch mit angezogener Handbremse – Nvidia überzeugt mit Zahlen und Ausblick

Das Notenbank-Symposium in Jackson Hole dürfte vor allem mit der Rede von Fed-Chef Walsh morgen Nachmittag weitere Impulse in die Märkte bringen. Die Inflation in den USA liegt weiterhin deutlich über dem Fed-Ziel von zwei Prozent und zeigt noch keine Tendenz zur Entspannung an. In den vergangenen Tagen haben sich jedoch die Energiepreise und insbesondere die Rohölpreise rückläufig entwickelt und geben der US-Notenbank etwas Zeit, mit Zinserhöhungen noch warten zu können.

Salesforce und das Cyber-Sicherheitsunternehmen Crowdstrike konnten ebenfalls mit ihren Ergebnissen überzeugen. Die zurückhaltende Stimmung der Investoren der vergangenen Tage könnte sich nun entladen und auch dem DAX neue Dynamik verleihen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Heute stehen für Deutschland der GfK-Konsumklimaindex und aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung im Terminkalender. Die gute Stimmung nach den Nvidia-Zahlen schiebt auch die erwartbare Handelsspanne für den DAX weiter nach oben: 26 250 bis 26 500 Punkte – so die heutige Prognose aus technischer Sicht.

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