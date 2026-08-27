audius: Gesamtleistung +23 %, EBITDA +17 % – Effizienzprogramm gestartet
Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen verzeichnet audius im ersten Halbjahr 2026 kräftiges Wachstum, steigende Profitabilität und einen deutlich höheren Auftragsbestand.
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- Die Gesamtleistung stieg im ersten Halbjahr 2026 um 23 % auf 58,5 Mio. Euro; im zweiten Quartal erhöhte sie sich um 9 % auf 30,2 Mio. Euro.
- Das Rohergebnis wuchs überproportional um 35,1 % auf 44,1 Mio. Euro, vor allem wegen des Rückgangs margenschwacher Hardwareumsätze.
- Das EBITDA legte von 2,9 Mio. Euro auf 3,3 Mio. Euro zu; die EBITDA-Marge betrug 5,7 %. Das EBIT stieg auf 1,8 Mio. Euro.
- Der Auftragsbestand erhöhte sich deutlich auf 103,1 Mio. Euro, nach 84,6 Mio. Euro zum Vorjahresstichtag.
- audius startete ein Wachstums- und Effizienzprogramm mit Fokus auf kritische Infrastrukturen, souveräne Rechenzentren, die private.AI-Plattform sowie KI und Automatisierung; zusätzlich wurden Personalrestrukturierungen vorgenommen.
- Wegen eines herausfordernden Marktumfelds und verzögerter Programmwirkungen wurde die Jahresprognose gesenkt: erwartet werden rund 120 Mio. Euro Gesamtleistung und 8–9 Mio. Euro EBITDA, statt zuvor über 125 Mio. Euro bzw. über 10 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei audius ist am 31.08.2026.
Der Kurs von audius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,100EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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